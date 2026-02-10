Crimen en SMP: Hombre es asesinado de más de 10 balazos cuando se encontraba cenando

10/02/2026 / Exitosa Noticias / Crimen

Un hombre fue asesinado de más de 10 balazos cuando se encontraba cenando en un puesto ambulante en el distrito de San Martín de Porres. Este hecho alarmó a residendentes del sector, quienes aseguraron no conocer a la víctima.

Asesinan a hombre cuando cenaba

Lo que se avizoraba como una noche habitual en el que disfrutaría de una cena en plena vía pública, acabó en los últimos minutos de su vida. La criminalidad golpea una vez más al distrito de San Martín de Porres en el que un varón que se encontraba un puesto de comida falleció.

El hecho de sangre se suscitó exactamente en el cruce de la avenida Los Olivos con la avenida Santa Fe, hasta donde llegó la víctima a bordo de su moto lineal. De acuerdo a información de los vecinos, de manera inesperada llegaron unos sicarios y, sin mediar palabra, abrieron fuego a quemarropa en más de diez oportunidades contra el comensal.

Cabe señalar que, los criminales también se desplazaban mediante una moto lineal con la cual, tras realizar este fatídico ataque, escaparon con dirección a la concurrida avenida Carlos Izaguirre.

Tras el violento homicidio, hasta la escena del crimen acudieron peritos de Criminalística y fiscales con el principal objetivo del levantamiento del cuerpo y a su vez para recabar evidencias que ayuden a esclarecer el hecho.

Por su parte, la Policía Nacional del Perú (PNP) ya se encuentra investigando cuál podría ser el móvil de este asesinato para esto será clave la revisión de las cámaras de vigilancia que se encuentran ubicadas en la zona para identificar a los responsables.

Asesinan a mototaxista en San Juan de Lurigancho

Otro crimen se registró en el distrito de San Juan de Lurigancho, ayer lunes 9 de febrero, donde un hombre que se desempeñaba como taxista perdió la vida tras ser acribillado de a balazos a quemarropa en el interior de su vehículo de trabajo.

El hecho ocurrió exactamente en el sector Huáscar, cuando la víctima identificada como Carlos Enrique Murguía Blanco, de 31 años, recibió cinco los disparos en la cabeza luego de dejar a un pasajero.

Es así como, en pleno estado de emergemcia en Lima y Callao, un hombre que se encontraba cenando en un puesto de comida ambulante perdió la vida cuando facinerosos a bordo de una moto lineal se apersonaron al lugar y abrieron fuego hasta en diez oportunidades.