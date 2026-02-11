SJL: Delincuentes exigen S/5 diarios a más de 100 colectiveros para no atentar en su contra

11/02/2026 / Exitosa Noticias / Crimen

La extorsión continúa afectando a los transportistas. En el distrito de San Juan de Lurigancho, más de 100 conductores de colectivos informales vienen siendo amenazados por el crimen organizado. La exigencia es de S/5 diarios para no atentar contra la vida de los transportistas.

Extorsionados por cuatro bandas criminales

El servicio de colectivo en San Juan de Lurigancho atenta contra la vida de conductores y pasajeros los cuales no encuentran seguridad en las calles al momento de transportarse.

Los choferes que realizan el servicio desde la estación San Carlos hasta el paradero Huáscar son extorsionados todos los días a manos de cuatro bandas criminales que exigen el cobro de cupo desde hace un año.

La exigencia criminal ha llevado a que cada colectivo pague 25 soles semanales con el fin de cumplir con el pago criminal y no sean atentados en ruta o en sus paraderos.

Los delincuentes se harían pasar como pasajeros y se suben a las combis para amenazar a los choferes con un arma de fuego. La banda criminal entrante estaría exigiendo que dejen de pagar cupo a las otras organizaciones poniendo en medio de la disputa la vida de los transportistas.

Nueva banda exigen cobro de S/5 diarios

Los transportistas denunciaron el hecho con Exitosa e indicaron que ahora una quinta organización criminal también quiere recibir un pago diario. Se trata de la banda criminal 'La Nueva Batería del Menor'.

Así, demandan que se realice el depósito de S/5 diarios a esta última organización de lo contrario se cumplirían las amenazas que envían a través de un grupo de WhatsApp con los conductores.

Los conductores declararon que hace un día uno de los criminales se subió al vehículo de su compañero donde le informó que ahora pagarían cupo a esta estructura del crimen. Ahora, la vida de los transportistas se ven perjudicadas debido a que las otras bandas continuarán exigiendo el cobro de cupo.

Los actos delictivos ocurren a plena luz del día y en medio del Estado de Emergencia para Lima y Callao, sin embargo, indicaron que no querían denunciar el hecho ante la Policía Nacional del Perú (PNP) porque no confían en las autoridades policiales. "La Policía dan datos y corremos peligro", precisaron.

Los transportistas una vez más son las principales víctimas del crimen ante la falta de resultados que erradiquen sustancialmente el avance de las organizaciones criminales en todo el territorio peruano.