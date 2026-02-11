Tragedia en Ate: Hombre es asesinado a puñaladas por su amigo cercano tras ataque de celos

11/02/2026 / Exitosa Noticias / Crimen

Un trágico hecho tuvo lugar en Ate donde un hombre perdió la vida tras ser apuñalado por su amigo cercano. Lo curioso de ello es que antes de que se diera este terrible ataque, ambos disfrutaban de una reunión con amigos en plena vía pública.

Hombre fue apuñalado por su amigo cercano

Todo transcurría con total normalidad entre Dani Samir Velásquez Ortíz de 33 años y Markel David Milamberde quienes compartían un ameno momento entre amigos en la calle Ucayali. Luego de ello, las cámaras de seguridad captaron a Diana Kimberly Zapata de 28 años discutiendo en otro punto con Velásquez.

El intercambio verbal pasó a mayores cuando el sujeto sacó un cuchillo y le apuntó al rostro de su pareja lanzando sendas amenazas. Buscando escapar de la situación, la mujer abordó una mototaxi, pero solo avanzó algunos metros para volver a bajar.

En ese momento fue en busca de Markel Bilamberde pidiéndole que la acompañe hasta otro punto. Lamentablemente, esta imagen fue la última con vida ya que luego de ello fue interceptado por su atacante en un parque.

De acuerdo a la información que se pudo conocer, Samir Velásquez le aplicó tres cuchilladas: una en el pecho, otra en el cuello y otra en el estómago. Tras el ataque, vecinos y testigos lo llevaron a un hospital cercano, pero los médicos solo certificaron su deceso.

Por ataque de celos

Por suerte, efectivos de la Policía Nacional del Perú capturaron al responsable de la muerte y a la mujer. Según se pudo conocer, Diana Kimberly Zapata acusó directamente a su pareja de haberle quitado la vida a su amigo.

La mujer también dejó en claro que las razones del ataque se dieron expresamente por celos ya que el victimario creía que coqueteaba con el fallecido. Por ello, la familia exigen justicia ya que la víctima deja a un niño de 7 años huérfanos.

"Después de regresar ella se va por ese sitio a buscar a mi hermano. Le pidió que la acompañara y le avisó a sus amigos que lo haría. Este joven lo acuchilló tres veces en el estómago, pecho y en el cuello", indicó la hermana de Milamberde.

En resumen, un sujeto mató a puñaladas a su amigo cercano tras aparente ataque de celos. El hecho se dio luego que ambos compartieran un ameno momento junto a otros acompañantes en Ate.