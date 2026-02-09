Horror en San Juan de Miraflores: Hombre fue maniatado, golpeado y asesinado a balazos

09/02/2026 / Exitosa Noticias / Crimen

Gran conmoción ha causado en el distrito de San Juan de Miraflores el caso de un hombre quien fue trasladado por delincuentes contra su voluntad hasta un descampado para posteriormente ser ejecutado a balazos.

Asesinan a hombre en descampado de SJM

Abandonado y con impactos de bala así como con signos de haber sigo golpeado fue hallado el cuerpo de un varón en una zona descampada del asentamiento humano Manuel Scorza, en la anteriormente citada jurisidcción limeña.

El horrendo crimen, se registró al promediar las siete de la noche exactamente en el cruce de las calles Andrés Avelino Cáceres con San Camilo. Hasta allí los sicarios trasladaron a la víctima mortal a bordo de un mototaxi de color rojo, aún con vida.

De acuerdo al testimonio de los vecinos, el varón descendió del vehículo menor maniatado y los criminales le arrebataron la vida tras abrir fuego a quemarropa hasta en seis oportunidades, finalmente huyeron por la avenida Andrés Avelino Cáceres.

Las cámaras de seguridad de la zona evidenciaron los momentos previos al asesinato. En el resgistro fílmico se observa una mototaxi con actitud sospechosa desplazarse por la calle José María Arguedas.

Una familia conformada por un padre, una madre y sus dos hijos transitaban detrás de este vehículo cuando de pronto escucharon los disparos, los menores atemorizados corren hacia sus progenitores para resguardarse y presenciarom el asesinato del hombre cuya identidad aún no ha sido confirmada.

"Viene una mototaxi, lo que escuhé fueron cuatro disparos y detrás vino una moto lineal, me agaché por seguridad. Un avez que pasó la moto, recién salimos un poco a ver a la ventana", manifestó un residente de la zona.

Hallan mototaxi que utilizaron los criminales

Cabe indicar que, según los vecinos los delincuentes han convertido el descampado en el lugar en el que liquidan a sus víctimas. Además, señalaron que desde noviembre del año pasado se ha producido al menos cuatro asesinatos bajo la misma modalidad.

Por su parte, agentes de la Policía Nacional del Perú (PNP) hallaron abandonada la mototaxi roja que usaron los criminales cerca al puente Alipio y fue trasladada a la comisaría del sector. Tras esto efectivos de la dependencia policial y peritos de Criminalística ya trabajan en la recopilación de evidencias dentro del mototaxi.

