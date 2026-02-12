PNP frustra robo en SMP y captura a cuatro menores que buscaban asaltar tienda en Canta Callao

12/02/2026 / Exitosa Noticias / Crimen

La delincuencia y criminalidad continúan afectando a la ciudadanía, pero esta vez el rápido accionar de efectivos policiales permitió que no se concrete un hecho delictivo y se capture a cuatro jóvenes en San Martín de Porres.

PNP frustra robo y detiene a cuatro menores de edad

A través de un operativo desarollado en el mencionado distrito limeño agentes de la Policía Nacional del Perú (PNP) lograron intervenir a cuatro menores de edad de 16 y 17 años cuando intentaban robar una reconocida tienda de abarrotes en la zona de Canta Callao.

Este diligencia de las fuierzas del orden estuvo dirigida por agentes del Grupo Especial contra el Crimen Organizado (GRECCO) de la PNP, quienes tras la captura de los jóvenes lograron incautar en su poder tres armas de fuego y diez municiones.

Hay que mencionar que, los sujetos fueron capturados en el preciso instante en que con arma en mano irrumpieron en la tienda y pretendían robar sin importarles que en este establecimiento se encontraban personas comprando.

De acuerdo a información vertida por 24 Horas, dentro de los detenidos figuró una fémina que habría cumplido el rol de 'campana' quien alertaba a la banda delictiva en caso las autoridades polciiales se acercaban al lugar.

Además, uno de los menores de edad, de 16 años, ya había sido anteriormente, exactamente hace un mes, ya había sido intervenido por hurto agravado.Mientras que, en el celular de otro de los capturados se hallarom imágenes en las que aparece manipulando y probando armas en el techo de su vivienda.

¿Cuáles serían las condenas a los menores de edad detenidos?

Con respecto a las condenas que podrían recibir los detenidos, vale recordar que el Tribunal Constitucional (TC) declaró inconstitucional la ley que permitía juzgar como adultos a adolescentes de 16 y 17 años.

En este escenario, señalan en dicha normativa señalan que deben recibir medidas socioeducativas en este caso, los menores tienen esas edades. Al respecto, el Comandante General de la Policía Nacional del Perú, Óscar Arriola, se pronunció sobre esta medida y planteó revisar la sentencia del TC ante la gravedad de los hechos.

"Es un tema netamente jurídico. Recomendamos en todo momento ante la evidencia incuestionable y la supremacía del principio de la realidad en la que menores de edad están asistiendo a cometer todos los días a cometer estas infracciones penales", indicó.

Mediante un operativo policial llevado a cabo en el distrito de San Martín de Porres, efectivos de la Policía Nacional lograron capturar a cuatro menores de edad de 16 y 17 años quienes intentaban asaltar a una reconocida tienda de abarrotes en la zona conocida como Canta Callao.