Violencia sin control: Mototaxista es asesinado a puñaladas mientras trabajaba en el Rímac

La violencia sigue cobrando vidas. Esta vez, la tranquilidad de la avenida Sancho Dávila en el Rímac se vio interrumpida por un trágico hecho. Marco Antonio Chávez Marín, mototaxista de aproximadamente 50 años, fue asesinado a puñaladas mientras llevaba pasajeros en su vehículo.

Mototaxista es asesinado en el Rímac

Según testigos, la víctima habría discutido con dos personas que llevaba como pasajeros desde cuadras atrás, por la calle Vilela, cerca del Parque Conde.

🔴🔵Un mototaxista fue asesinado a puñaladas en el Rímac mientras realizaba su trabajo. El hecho generó conmoción entre vecinos y compañeros del gremio.



La discusión culminó cuando el mototaxi chocó contra una reja en la avenida Sancho Dávila, lugar donde Marco Antonio Chávez Marín finalmente perdió la vida, presuntamente apuñalado por los pasajeros que llevaba.

Compañeros mototaxistas comentaron que Marco Antonio Chávez Marín era una persona tranquila y buena, que tenía años trabajando en la zona y siempre se llevaba bien con todos.

Chávez Marín deja a una hija de 17 años y a otro hijo con habilidades especiales a su cuidado, quienes ahora enfrentan la difícil pérdida y necesitan apoyo de familiares y vecinos.

Al lugar llegaron especialistas de criminalística para analizar el cuerpo de la víctima, que aún se encontraba dentro del mototaxi.

Los familiares, visiblemente conmovidos, pidieron que se esclarezcan las causas de este asesinato, que según los indicios podría estar relacionado con un intento de robo.

Hallan a familia sin vida en el Rímac

No olvidemos que hace apenas unos días otro hecho estremecedor sacudió al Rímac. Una familia fue hallada sin vida en su vivienda.

El hallazgo se produjo luego de que vecinos comenzaron a percibir un olor muy fuerte que salía de un departamento ubicado en la urbanización Leoncio Prado. Al principio, nadie imaginó la magnitud de la tragedia que ocurría dentro del inmueble.

Las víctimas fueron identificadas como Jhoni David Quiroga Ballero, de 76 años; Doris Alexandra Siesquen Vega, de 46; y su hijo menor, de 13 años. Según los vecinos, la familia residía en ese departamento desde hace aproximadamente tres años.

Según los peritos de Criminalística, los cuerpos presentaban heridas de bala y habrían fallecido desde la madrugada del miércoles pasado, lo que explicaría el avanzado estado de descomposición y el intenso olor.

Hasta el momento, la Policía Nacional del Perú sigue investigando para esclarecer los móviles del crimen y determinar cómo ocurrieron exactamente los hechos.

