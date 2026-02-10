Padre de familia fue baleado tras retirar S/7 mil para comprar útiles escolares

10/02/2026 / Exitosa Noticias / Crimen

A plena luz del día y frente a sus hijos. Un nuevo ataque criminal pudo terminar en una fatal tragedia en el distrito de Puente Piedra. Un padre de familia fue baleado a manos de dos criminales luego de haber retirado S/7 mil para cubrir diversos gastos como la compra de útiles escolares a sus menores hijos.

Balean a padre para robarle S/7 mil

Un nuevo atentado criminal por poco enluta a una nueva familia peruana. Un padre recibió un impacto de bala durante la mañana del lunes en el mercado 'Las Tres Regiones', en Puente Piedra a manos de dos criminales.

El agraviado llegó hacia la plaza junto con su familia abordo de una furgoneta para comprar aves luego de haber retirado la fuerte suma de dinero de una entidad bancaria tan solo minutos antes.

Los dos criminales siguieron los pasos del padre hasta interceptarlo al interior del mercado sin importarles que era una zona altamente concurrida por comerciantes y clientes del establecimiento.

Dos sujetos abordo de una moto sin placa bajaron del vehículo y amputaron en contra del hombre que se encontraba en su furgoneta. El ataque fue directamente hacia el agraviado, levantando las sospechas por un posible 'soplo' por parte del personal bancario.

El ataque de bala impactó contra una de las piernas del padre de familia. Por otro lado, sus hijos observaron el ataque y fueron reducidos por los delincuentes para entregar todas sus pertenencias.

Parte del dinero robado sería usado por la familia para cubrir diversos gastos como la compra de útiles escolares de sus menores hijos, entre otras necesidades del grupo familiar.

Delincuentes abandonaron motocicleta

Una vez realizado el violento ataque los criminales se dispusieron a huir en la motocicleta, sin embargo, un fallo en la cadena del vehículo imposibilitó su escape. Así, los dos delincuentes corrieron de la zona sin un rumbo desconocido dejando atrás el vehículo y los cascos que usaron para no ser identificados.

Tras ello, los testigos del robo indicaron que el delincuente que manejaba la moto sería de nacionalidad venezolana y habría utilizado dos armas de fuego para amedrentar al padre de familia.

Cámaras de videovigilancia alrededor del ataque podrían ser una importante prueba para identificar la ruta de escape de los malhechores y el rostro de los atacantes.