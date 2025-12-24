Rímac: Asesinan a balazos a barbero en su local y su asistente queda herido

24/12/2025 / Exitosa Noticias / Crimen

La tranquilidad del Rímac se ha visto sacudida con dos crímenes ocurridos en menos de cinco minutos. Un mototaxista y un barbero fueron asesinados mientras trabajaban, generando alarma y consternación entre los vecinos y la comunidad.

Mototaxista es asesinado a puñaladas

Marco Antonio Chávez Marín, un mototaxista de aproximadamente 50 años, perdió la vida tras ser apuñalado presuntamente por los pasajeros que llevaba en su mototaxi en la avenida Sancho Dávila, urbanización El Bosque.

La tranquilidad del Rímac se vio interrumpida por un nuevo crimen. Un barbero perdió la vida a balazos mientras trabajaba y su asistente resultó herido.



Según testigos, la discusión empezó varias cuadras antes y terminó cuando el mototaxi chocó contra una reja; fue en ese momento que Marco Antonio Chávez Marín perdió la vida, presuntamente apuñalado por los pasajeros que llevaba.

Compañeros mototaxistas comentaron que él era una persona tranquila y buena. Tenía años trabajando en la zona y siempre se llevaba bien con todos.

Se supo que Marco Antonio deja a una hija de 17 años y a otro hijo con habilidades especiales, a quienes cuidaba con dedicación y esfuerzo, tras años de labor constante en su mototaxi.

La Policía Nacional del Perú continúa investigando el crimen, tratando de esclarecer los motivos y si se trató de un intento de robo.

Barbero es asesinado en su negocio

Minutos después, también en el Rímac, Pablo Yumanaqué Yalta, barbero y dueño de un local que funcionaba como licorería, fue acribillado con siete disparos mientras atendía su concurrido negocio.

Su asistente, cuyo nombre aún no se ha dado a conocer, también resultó herido y permanece grave en el Hospital Cayetano Heredia.

La familia del barbero indicó que no habían recibido amenazas previas y describieron a Pablo como un hombre trabajador, que comenzó como tatuador y logró abrir su barbería y licorería con mucho esfuerzo.

Su hija de 10 años quedó profundamente afectada por el trágico hecho, mostrando signos de angustia y conmoción ante la pérdida de su padre en estas circunstancias tan violentas.

Autoridades investigan doble asesinato

Los peritos de criminalística de la PNP se encuentran trabajando en los casos del mototaxista y el barbero para determinar las causas y circunstancias exactas de los asesinatos.

El hallazgo de los cuerpos, los testimonios de testigos y la recolección de evidencias serán claves para esclarecer los hechos y dar con los responsables.

Dos asesinatos mientras trabajaban, los del mototaxista y el barbero, sacuden fuertemente al Rímac esta semana. Vecinos y familiares claman justicia y esperan que las investigaciones aclaren finalmente los motivos de estos crímenes violentos.