Ataque extorsivo en Los Olivos: Amenazan a instructor de gimnasio y balean su domicilio

09/02/2026

La inseguridad ciudadana sigue en alza y cobrando nuevas víctimas. Esta vez en Los Olivos se ha suscitado un ataque extorsivo en el que el objetivo es un instructor de un gimnasio el cual se ha visto totalmente afectado luego de que su vivienda fue baleada.

Extorsionan a instructor de gimnasio en Los Olivos

Durante la noche, sujetos abrieron fuego en varias oportunidades contra el domicilio del profesor de gimnasio, ubicado en la urbanización Los Lirios. en el límite de los distritos de Los Olivos y el Callao, quedando registrado todo este acto delictivo por las cámaras de videovigilancia de la zona.

En este material fílmico se observa a dos tipos a bordo de una moto lineal desplazarse por el citado lugar, la noche del último sábado 7 de febrero aproximadamente a las 10 de la noche, se detienen frente al inmueble y desde el vehículo menor disparan contra la fachada para posteriormente huir de manera rauda.

De acuerdo a un equipo de Panamericana, que llegó hasta la escena del atentado armado, el número de impactos de bala que recibió la puerta del hogar del agraviado fueron al menos nueve. Este hecho criminal ha generado peligro en los residentes aledaños debido a que aseguran que no es común que suceda esto porque es una zona tranquila.

Estos mismos vecinos fueron quienes revelaron que el afectado habría sido amenazado con anterioridad a través de la extorsión. Ello hace especular que los proyectiles que cayeron sobre su hogar guardan relación con el cobro de cupos por parte de estos facinerosos.

Tras ello, la familia afectada ya interpuso una denuncia ante la Policía Nacional del Perú (PNP). Por su parte, los efectivos ya se encuentran realizando las investigaciones para identificar a los responsables y determinar el móvil exacto de este atentado.

Tres fallecidos por balacera en anticuchería

Otro atentado armado se registró la noche del último sábado en el interior de una anticuchería en Los Olivos, en donde tres personas perdieron la vida, una de ellas por una bala perdida.

Según información policial y a testigos dos tipos encapuchados llegaron hasta el local a bordo de una camioneta gris y dispararon al menos en 30 oportunidades directamente a una mesa en el que estaban sentados dos hombres quienes fallecieron y una tercera víctima murió producto de un impacto colateral.

