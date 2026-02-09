SMP: Técnico de la Marina de Guerra pierde la vida tras ser atropellado por delincuente que robó su camioneta

09/02/2026 / Exitosa Noticias / Crimen

La inseguridad ciudadana cobra nueva víctima. En el distrito de San Martín de Porres, un marino perdió la vida tras resistirse al robo de su camioneta y ser arrollado por un delincuente con su propio vehículo.

Asesinan a marino en San Martín de Porres

En pleno estado de emergencia en Lima y Callao los actos delincuenciales no cesan. Este lamentable suceso se registró la noche del último sábado 7 de febrero cuando un técnico de la Marina de Guerra se encontraba junto a su familia realizando compras en una tienda de importaciones ubicada en la avenida Carlos Izaguirre.

La víctima, identificada como Christian Pérez Sáenz, después de unos minutos salió del local comercial cuando se percata que su carro está siendo manejado por un extraño y tras ello corre raudamente para intentar detener el robo de la unidad móvil expresando, de acuerdo a un testigo: "¡Alguien está dentro de mi vehículo!".

Sin embargo, en su desesperación el asaltante no dudó en embestir contra el padre de familia provocando que este resulte con heridas de gravedad frente a la mirada de su esposa y personas que transitaban por esta zona del distrito de San Martín de Porres.

El personal del negocio intentó alcanzar al ladrón al mismo tiempo testigos expresaron gritos de auxilio, pero nada detuvo al criminal que logró escapar de la jurisdicción limeña sin rumbo alguno.

Luego de ser atropellado, el integrante de la Marina de Guerra fue auxiliado de manera rápida, no obstante, debido a la gravedad de las heridas producidas tras la colisión falleció mientras era trasladado de emergencia hacia un hospital cercano.

Hallan vehículo abandonado cerca a parroquia

Posteriormente, este hecho fue reportado a la Policía Nacional del Perú, quien de forma inmediata realizó un operativo de cierre de vías en todo el distrito con el objetivo de dar con la ubicación de la camioneta sustraída.

Horas más tarde, los efectivos policiales notificaron que el vehículo fue hallado abandonado cerca a una parroquia localizada a pocas cuadras de donde ocurrió la muerte del marino. Por su parte, personal de investigación de homicidios junto a efectivos de la comisaría del sector se encuentra trabajando en el peritaje de la unidad móvil.

