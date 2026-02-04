Breña: PNP detiene a delincuentes que asaltaron farmacia y usaron arma blanca para amenazar a trabajadores

04/02/2026 / Exitosa Noticias / Crimen

La delincuencia azotó una vez más al distrito de Breña, donde tres personas sembraron el terror en una farmacia en la que amenazaron a los trabajadores con armas blancas.

Asaltan farmacia de Breña con armas blancas

Las inmediaciones del establecimiento farmaceútico breñense fue escenario de un acto delictivo armado. Las cámaras de videoseguridad captaron el preciso instante en que una mujer ingresa con un arma blanca en mano.

Acto seguido se dirige hacia las trabajadoras para amenazarlas y les exige que se quede en el almacén con la zona despejada, aparece como cómplice una menor de edad de 17 años provista con bolsas de rafia y de manera rauda comienza a hurtar diversos productos del local.

Después la fémina que llevaba el objeto punzocortante en la mano también se sumó a la sustracción de cremas faciales, leches en polvo, shampoo, así como productos de higiene personal. A ello se le suma los dispositivos móviles de las víctimas.

En menos de tres minutos, las bolsas ya estaban repletas de este tipo de mercadería. Luego del asalto, las facinerosas abandonaron la farmacia de Breña para encontrarse con un hombre que fue identificado como José Francisco Bocanegra Morillo, quien las esperaba a bordo de un vehículo menor en la que posteriormente procederían a escapar.

Policía captura a los asaltantes

Totalmente afectadas por el asalto, las trabajadoras del establecimiento se comunicaron con la Policía Nacional del Perú, quien de manera inmediata desplegó un contingente para dar con el paradero de los hampones, el cual culminó en el Cercado de Lima, exactamente en la cuadra 8 del jirón Cuscom, cuando fueron interceptados por las fuerzas del orden mientras se desplazaban a bordo de un mototaxi con todos los objetos robados.

Allí fueron capturadas Sara Aguilar Yactallo y José Francisco Bocanegra Morillo, de 25 años. De la misma manera, cayó la adolescente de 17 años. Todo ello luego de que los policías hallaran en su poder todos los artículos que había sustraido de la farmacia de Breña.

Tras ello, fueron derivados a la sede del Depincri del Cercado de Lima para que se lleven a cabo las diligencias correspondientes. Los dos mayores de edad se pondrán a disposición del Ministerio Público.

Como vemos, delincuentes que robaron farmacia de Breña con armas blancas, fueron capturados en el Cercado de Lima, entre los detenidos se encuentran una mujer, un hombre y una menor de edad de 17 años.