Enfrentamiento a balazos en el Centro de Lima: Cinco detenidos de la banda 'Los Mexicanos MX'

Un operativo del Departamento de Investigación Criminal (Depincri) La Victoria-San Luis terminó con la detención de cinco presuntos integrantes de la organización delictiva 'Los Mexicanos MX', tras un tiroteo registrado la tarde del viernes 15 de agosto en pleno Centro de Lima.

Entre los capturados figura un menor de edad, lo que evidencia la participación de adolescentes en redes delictivas.

La acción policial permitió además el decomiso de un revólver abastecido, cuatro cuchillos y cinco teléfonos celulares, elementos que habrían sido empleados en sus actividades ilícitas. Todo lo incautado quedó bajo custodia como parte de las pruebas que pasarán al Ministerio Público para fortalecer la investigación.

Caos en la intersección de Abancay y Cusco

El enfrentamiento se produjo en la intersección de las avenidas Abancay y Cusco, una de las zonas más transitadas de la capital por su intensa actividad comercial. El estruendo de los disparos generó escenas de pánico entre comerciantes y peatones, quienes corrieron para resguardarse o buscaron refugio en vehículos y puestos cercanos.

#LOÚLTIMO Intento de asalto en el Centro de Lima, por Hiraoka. Policía capturó a varios. https://t.co/lhdVQx5U8f pic.twitter.com/dXFUkQQmum — Roger García (@RogerAderly) August 15, 2025

Varios negocios optaron por bajar sus rejas de forma inmediata, intentando proteger a trabajadores y clientes. En redes sociales circularon videos que mostraban a vendedores ambulantes huyendo a toda prisa, compradores dejando sus pertenencias abandonadas y personas ingresando de emergencia a tiendas que improvisaron como refugios para escapar de las balas.

Investigación en marcha

De acuerdo con las primeras indagaciones, los detenidos serían parte de 'Los Mexicanos MX', un grupo criminal vinculado a robos y extorsiones en diversos distritos de la capital. Su intento de asalto en pleno centro fue frustrado por la intervención policial, evitando que la situación terminara con víctimas fatales.

Tras el enfrentamiento, los sospechosos fueron trasladados a una dependencia policial, donde permanecen bajo custodia mientras se realizan las diligencias correspondientes. La Fiscalía busca determinar el nivel de responsabilidad de cada uno de ellos y esclarecer el alcance de las operaciones de la organización.

El suceso ha reavivado el debate sobre la seguridad en Lima, especialmente en zonas comerciales que diariamente concentran a miles de ciudadanos. Autoridades municipales y comerciantes han reiterado la necesidad de reforzar la presencia policial para prevenir hechos similares que ponen en riesgo la vida de la población y afectan el normal desarrollo de las actividades económicas.

