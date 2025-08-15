Tony Rosado lanza insulto a Jefferson Farfán en pleno concierto y desata polémica

15/08/2025 / Exitosa Noticias / Espectáculos

El cantante Tony Rosado volvió a ser centro de la controversia tras lanzar un insulto directo contra el exfutbolista, Jefferson Farfán, durante una de sus más recientes presentaciones. El comentario, cargado de burlas, provocó sorpresa entre el público presente y rápidamente se viralizó en redes sociales.

Momento del Hecho

En medio de la interpretación de su conocido tema "Ya te Olvidé", el cantante interrumpió para tirar frases ofensivas. El dice que lo quieren porque es guapo pero no se da cuenta que es por el billete, tremendo gorilón de mier***", exclamó Tony Rosado entre risas.

Asimismo, el exabrupto no pasó desapercibido y generó reacciones inmediatas. En redes sociales, usuarios dividieron opiniones: algunos lo calificaron como falta de respeto mientras que otros lo toman como parte de su estilo provocador, únicos del artista. Sin embargo, la mayoría coincidió en que el ataque fue innecesario y de mal gusto.

Un estilo marcado por la polémica

No es la primera vez que Tony Rosado genera titulares por comentarios subidos de tono. En varias ocasiones, el cantante ha sido criticado por lanzar frases ofensivas o bromas de doble sentido durante sus presentaciones. Su estilo frontal y provocador le ha dado notoriedad, pero también múltiples detractores.

En este caso, el hecho de dirigir el ataque a un personaje de gran exposición pública como Jefferson Farfán incrementó la repercusión del incidente, alimentando el debate sobre los límites del humor y la responsabilidad de los artistas en sus declaraciones públicas.

Reacción desde un canal de TV

La polémica llegó a un conocido canal de televisión, donde una presentadora de espectáculos ironizó sobre el tema y lanzó una advertencia a Rosado. Con tono sarcástico, señaló que el exfutbolista "disfruta de iniciar demandas" y no descartó que pueda tomar acciones legales contra el cantante.

La conductora remarcó que este tipo de expresiones no deberían normalizarse y sugirió que aunque Farfán podría enviar una carta notarial, su historial de juicios parece centrarse en sus exparejas y en ella misma. Con su característico sarcasmo, cerró diciendo que el comentario de Tony Rosado podría costarle más que una simple disculpa.

Cabe recalcar que el cantante tiene un historial marcado por denuncias. Uno de los tantos registros que tiene, está el caso de la joven intérprete Brunella Delgado, quien acusó al artista de agredirla y acosarla sexualmente a lo largo de un concierto. A raíz de lo sucedido, el Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables (MIMP) presentó una denuncia de oficio ante el Ministerio Público en contra de Tony Rosado.