Feriado del 29 de junio: Conoce cuánto es tu pago por trabajar este día, ¿triple remuneración?

29/06/2025 / Exitosa Noticias / Actualidad

Este domingo 29 de junio de 2025 se celebra en Perú el 'Día de San Pedro y San Pablo', una fecha declarada feriado nacional para los trabajadores según la legislación laboral vigente. Y si te toca trabajar ese día, hay una buena noticia: podrías recibir hasta el triple de tu remuneración habitual.

Pago triple por trabajar en feriado del 29 de junio

Según lo establecido por el Decreto Legislativo N.º 713, los trabajadores que presten servicios durante este día sin descanso sustitutorio tendrán derecho a recibir una remuneración triple. De acuerdo con la normativa y lo manifestado por Álvaro Gálvez, gerente del Centro Legal de la Cámara de Comercio de Lima (CCL), si un colaborador del sector privado trabaja durante un feriado nacional sin haber acordado un día de descanso compensatorio con su empleador, le corresponde:

Su remuneración ordinaria por el día trabajado.

por el día trabajado. El pago por el feriado no gozado.

no gozado. Adicional: Una sobretasa del 100 % por laborar en día feriado.

Como ejemplo, señaló que si el sueldo de un trabajador es de S/1,500 (S/50 diarios), entonces lo que debe percibir será S/50 por el día feriado (que está incorporado dentro de la remuneración semanal, quincenal o mensual) y S/ 100 por trabajar en día feriado (sobretasa de 100%).

Feriado para trabajadores públicos y privados

Asimismo, se detalla que el artículo 6 del Decreto Legislativo 713-Ley de Descansos Remunerados, declara el domingo 29 de junio, 'Día de San Pedro y San Pablo', feriado nacional para trabajadores públicos y privados.

"Para la mayoría de trabajadores, el domingo 29 de junio es un día de descanso semanal obligatorio. De no laborar ese día, el trabajador solo tendrá su remuneración simple; es decir, no se abonará una remuneración adicional", detalló Gálvez.

La CCL también agrega que es importante brindar estas precisiones a los trabajadores del sector privado que laboren en dicha fecha, el cual coincide con un domingo. Cabe precisar que si el trabajador recibe un día de descanso sustitutorio a cambio del feriado trabajado, no corresponde el pago adicional (sobretasa del 100 % por laborar en día feriado).

¿Trabajas este domingo 29? 😅

¡No llores, que es TRIPLE PAGO! 🤑

👉🏻Aquí te lo contamos:#Feriado #TriplePago # pic.twitter.com/XAw77nuutd — Cámara de Comercio Lima (@camaradelima) June 26, 2025

Gratificación de julio con adicional del 9%

En caso no trabajaste el feriado 29 de junio, no te preocupes porque no solo dicho mes tiene un ingreso extra para tu bolsillo. Como se recuerda, la fecha límite para recibir tu gratificación está a pocos días: el 15 de julio.

¡Pero, ojo! Los trabajadores no solo recibirán su gratificación habitual, sino que también cobrarán un 9% adicional gracias a una bonificación extraordinaria si está afiliado al Seguro Social de Salud del Perú (EsSalud), siempre que hayan laborado todo el semestre enero - junio del presente año, sin necesidad de haber cumplido jornadas mínimas diarias.

La legislación laboral también contempla que las personas afiliadas a una Empresa Prestadora de Salud (EPS) cobrarán un 6,75% adicional en su 'grati' por Fiestas Patrias.

De esta manera, el Centro Legal de la Cámara de Comercio de Lima (CCL) reveló que quienes laboren este feriado 29 de junio, por el 'Día de San Pedro y San Pablo', recibirán una triple remuneración.