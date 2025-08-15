Retorna 'Aladino': Christian Cueva superó lesión y se perfila como titular en Emelec para duelo ante Técnico Universitario

15/08/2025 / Exitosa Noticias / Deportes

Tras su llegada a Emelec, Christian Cueva se ha convertido en pieza fundamental en el plantel ecuatoriano. Sin embargo, hace tres semanas se encendieron las alarmas cuando sufrió un microdescargo en el isquiotibial durante un partido ante Miguel Iturralde po los 16avos. de final de la Copa de Ecuador. Ahora, 'Aladino' sorprendió tras aparecer en los recientes entrenamientos de su equipo.

El retorno de Christian Cueva

El Departamento Médico de Emelec, a través del club ecuatoriano, utilizó sus redes sociales para emitir un comunicado, este viernes 15 de agosto, en el que se pronunciaron acerca del estado de Christian Cueva. En dicho documento público indican que el exfutbolista de Cienciano superó su lesión y que se encuentra a las órdenes del cuerpo ténico.

"Christian Cueva y Luis Adrián Caicedo cumplieron con el proceso de recuperación y ya se encuentranb a órdenes del cuerpo técnico del club", se lee en dicho informe médico.

Christian Cueva alegre en entrenamiento de Emelec

El retorno a las canchas de Christian Cueva es un hecho que dibuja una sonrisa en su rostro y su felicidad fue expresada durante los recientes entrenamientos de Emelec.

Con 'Cuevita' a la cabeza, los ejercicios fueron una fiesta total. Sus gritos de aliento a sus compañeros y sus contantes bromas amenizaron los trabajos con la redonda, convirtiéndose en protagonista.

En tal sentido, el ambiente en Emelec es positivo ya que el próximo domingo 17 de agosto disputará un infartante duelo ante Técnico Universitario, desde las 3 y 30 de la tarde. Además, el equipo 'eléctrico' sabe que no hay margen de error porque se encuentran en la novena casilla de la Liga Pro de Ecuador y requieren de triunfos para lograr los primeros puestos.

Los números de Cueva

Cabe resaltar que Christian Cueva se sumó en junio del presente año al 'Bombillo' en el que ha disputado siete cotejos. Además, anotó dos goles y dos asistencias.

Al respecto, su mejor partido fue ante Manta en el triunfo por 4-2. En dicho cotejo 'Aladino' destacó anotando un gol de penal y brindando una asistencia para su compatriota Alfonso Barco, quien anotó de cabeza.

De esta manera, Emelec mediante sus redes sociales dio a concoer que Christian Cueva superó su lesión que lo alejó de las canchas por tres semanas. Tras ello se perfila como titular en el partido ante Técnico Universitario, este domingo 17 de agosto, desde las 3 y 30 de la tarde.