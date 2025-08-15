Perú sigue sumando medallas: Delegación consiguió dos de bronce en Panamericanos de Asunción

15/08/2025 / Exitosa Noticias / Deportes

Luego de un día sin medallas, el 'Team Perú' se volvió a subir al podio en los Juegos Panamericanos de Asunción 2025. Este viernes 15 de agosto, en las disciplinas de Taekwondo y tenis se sumaron dos preseas de bronce, con lo que la delegación nacional suma 11 en el tablero general.

Debut auspicioso en Taekwondo

En el primer día de competencia en este deporte, la taekwondista Camila Arenas logró el tercer lugar en la categoría -57 kilos. La representante peruana venció en el duelo por el último lugar en el pódium a la panameña Brenda Brooks, en un combate exigido de la modalidad Kyorugui.

📸 ¡Se subió al podio! Camila Arenas se colgó la medalla de bronce en la categoría -57 kg de Kyorugui en los II Juegos Panamericanos Junior Asunción 2025. ¡Arriba Perú! 🇵🇪🥉



📲 Comité Olímpico Peruano pic.twitter.com/LAuMWRWkgV — ipdperu (@ipdperu) August 16, 2025

Para llegar a este combate decisivo, la atleta venció a la paraguaya Hilda Vera en cuartos de final. Sin embargo, en semifinales perdió contra la mexicana Zaira Salgado. Otros compatriotas en esta disciplina serán Sebastián Castro (Kyorugui) y la dupla de Poomsae que conforman Mateo Argomedo y Fabiana Varillas.

Undécima medalla en tenis femenino

La última medalla conseguida en esta jornada, se obtuvo en el tenis femenino, en la modalidad de dobles. Las tenistas Yleymi Muelle y Francesca Maguiña se quedaron con la de bronce luego de imponerse a las ecuatorianas Valentina Vargas y Manuela Mosco por un claro 6-3 y 6-1.

🇵🇪 ¡Creímos en ellas y lo lograron! Las tenistas peruanas Yleymi Muelle y Francesca Maguiña lograron la medalla de bronce en dobles femenino en los Juegos Panamericanos Junior Asunción 2025. ¡Gracias por esta alegría, campeonas! 🥉



🎥 @copteamperu pic.twitter.com/DjEe4zbX1N — ipdperu (@ipdperu) August 16, 2025

Esta dupla derrotó previamente a las también ecuatorianas Valentina Vargas y Manuela Mosco en la ronda de cuartos de final. No obstante, en las semifinales fueron superadas por las argentinas Candela Vásquez y Sol Arraya, que consiguieron en pase a la definición por el oro.

Cabe destacar que estas jóvenes deportistas formaron parte del equipo femenino de tenis que regresó a Perú al Grupo I de la Zona Americana de la Billie Jean King. Este torneo, es el equivalente a la Copa Davis en el masculino, considerado el mundial en este deporte.

Perú en el medallero

Estos resultados han permitido que Perú se ubique en el puesto 14 del medallero, siendo la antepenúltima de Sudamérica con 11, por delante de Uruguay y Bolivia:

El medallero hasta el 15 de agosto.

ORO

1. Renzo Fukuda - Esgrima (Florete individual)



PLATA

2. Valentina Porcella - Tiro (Trap femenino)

3. Amaro Castillo y Luciana Castillo - Squash (Dobles mixto)



BRONCE

4. Driulys Rivas - Judo (-52 kg)

5. Lukas Eichhorn - Esgrima (Sable individual)

6. Yasmín Silva - Natación (200 metros mariposa)

7. Diego Balbi - Natación (100 metros mariposa)

8. María Karina Galindo - Esgrima (Sable individual)

9. Adriano Viale - Bádminton (Individual masculino)

10. Camila Arenas - Taekwondo (Kyorugui -57 kg)

De esta forma, Perú sumó dos medallas más en los Juegos Panamericanos Junior de Asunción. Estos se obtuvieron en Taekwondo -57 kilos y en el dobles de tenis femenino.