Detienen a sujeto que disparó a su hijo y asesinó a su esposa en Santa Anita: joven falleció horas después

31/08/2026 / Exitosa Noticias / Crimen

Terror en Santa Anita. Un hombre identificado como Giuseppe Carlos Leonardi Vargas (43 años) fue detenido tras disparar contra su hijo (23 años) y su esposa (49 años) en plena vía pública. La mujer perdió la vida producto del ataque, mientras que el joven falleció horas después debido a la gravedad de sus heridas. Sujeto no ha dado su testimonio sobre el crimen.

Sujeto fue trasladado a la Depincri de Ate

Hasta el Departamento de Investigación Criminal (Depincri) de Ate fue trasladado Giuseppe Carlos Leonardi Vargas (43), acusado de disparar contra su hijo, Giuseppe Augusto Leonardi Gutiérrez (23), y posteriormente contra su esposa, Carina Patricia Gutiérrez Hidalgo (49).

Según la información preliminar, el hombre disparó primero contra su hijo. Al percatarse de que su esposa pedía auxilio, también le disparó a la altura de la cabeza, provocándole la muerte.

Detenido Giuseppe Carlos Leonardi Vargas (43) y acusado de asesinar a su esposa e hijo

Hijo fue llevado al hospital y falleció

Tras resultar herido por un proyectil de arma de fuego, el joven de 23 años fue auxiliado por personal de la Policía Nacional del Perú (PNP) y trasladado al Hospital Nacional Hipólito Unanue, conocido como Bravo Chico.

Aunque inicialmente se informó que permanecía en estado crítico, los médicos confirmaron posteriormente su fallecimiento debido a la gravedad de sus heridas.

Vecinos alertaron sobre constantes discusiones

Tras el ataque, Giuseppe Carlos Leonardi Vargas permaneció en silencio y no brindó declaraciones, incluso ante las autoridades. Se presume que el recluído ejercía labor como seguridad.

De acuerdo con información recogida por Exitosa, vecinos del sector señalaron que el sujeto habría protagonizado constantes discusiones con su esposa dentro de la vivienda. También mencionaron presuntas escenas de celos y posibles agresiones físicas. Estas versiones, sin embargo, son materia de investigación.

Acuado fue dirigido a la Depincri del distrito de Ate

Agresor actualmente está detenido

Ante los hechos registrados, los efectivos policiales procedieron a comunicar a Giuseppe Carlos Leonardi Vargas (43) que quedaba en calidad de detenido, mientras continúan las investigaciones para esclarecer las circunstancias del ataque y determinar las responsabilidades correspondientes.

Un hombre, de nombre Giuseppe Carlos Leonardi Vargas, disparó contra su esposa y su hijo, de 23 años, durante la madrugada del lunes 31 de agosto en plena vía pública, en el distrito de Santa Anita.

La mujer murió producto de los impactos de bala, mientras que su hijo fue auxiliado por los efectivos policiales, pero falleció en el centro médico Hospital Nacional Hipólito Unanue, conocido como Bravo Chico.