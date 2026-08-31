Actor de Stranger Things declara su amor por el ceviche peruano en Ecuador y genera impensada reacción

31/08/2026 / Exitosa Noticias / Espectáculos

El actor británico Jamie Campbell Bower, quien dio vida a 'Vecna' en la serie de Netflix 'Stranger Things' participó de la Comic Con de Ecuador y declaró su amor por el ceviche peruano generando una impensada reacción en en el público.

Su gusto por el ceviche peruano

El también cantante llegó el último fin de semana al escenario principal del evento que celebra los cómics, el cine, las series de televisión, los videojuegos y la cultura pop para encontrarse con los fanáticos que acudieron al Centro de Convenciones Simón Bolívar de Guayaquil.

Allí conversó durante cerca de media hora sobre algunos de los personajes más importantes que ha interpretado a lo largo de su carrera y sobre las experiencias que ha acumulado después de casi dos décadas en la industria del entretenimiento.

Sin embargo, uno de los momentos que generó la atención de los presentes en el evento fue cuando se refirió acerca del ceviche. El artista que ya lo había probado durante su paso por Lima confesó el gusto que tiene por el plato bandera peruano.

Recordemos que hay un disputa culinaria entre ambos países por dicha comida marina entre Perú y Ecuador por lo que Bower, quien estaba frente a cientos de ecuatorianos, tomó sus declaraciones con calma aclarando que está dispuesto a probar el plato hecho en el país vecino.

La expresión de la estrella de Netflix lejos de generar tensión o pifias, por el contrario, provocó risas y aplausos porque tuvo una actitud que no generó controversia, por el contrario dejó en claro que tendrá que disfrutar del ceviche ecuatoriano.

"Realmente me gusta mucho el ceviche. Estuve en Perú el año pasado. Ya sé, esperen un momento déjenme terminar. Sé que hay una gran ya sabes cuestión entre el ceviche peruano y el ceviche ecuatoriano así que me interesa y estoy listo para probar el ceviche de aquí", manifestó.

¿Quién es Jamie Campbell Bower?

Jamie Campbel Bower es un actor y cantante nacido el 22 de noviembre de 1988 en Londres, Inglaterra. Es hijo de Ana Elizabeth, una mánager musical, y David Bower, trabajador de Gibson Guitar Corporation, razón por la cual estuvo ligado al ambiente musical.

Si bien sus primeros trabajos fueron como modelo, Tim Burton le dio la oportunidad de aparecer en la película "Sweeney Todd, el barbero demoníaco". Además, trabajó en 'La saga de Crepúsculo", tuvo una breve aparición en "Harry Potter", "Cazadores de sombras", pero sin duda alguna su trabajo en 'Stranger Things' dando vida a Vecna lo hizo más popular.

En el marco de la Comic Con de Ecuador 2026, Jamie Campbell Bower, actor que interpretó a Vecna en la serie 'Stranger Things', declaró su amor por el ceviche peruano en Ecuador, país vecino también tiene dentro de su gastronomía el mismo plato. Sin embargo, lejos de generar controversia con su expresión, en contraposición, desató las risas y aplausos porque afirmó que probará esta comida marina en tal país.