Comas: mototaxista es asesinado de al menos 15 disparos por sujetos armados en feroz ataque

28/08/2026 / Exitosa Noticias / Crimen

Un mototaxista fue asesinado de al menos 15 disparos durante un violento ataque registrado esta madrugada en la calle Juan Valencia, en Comas. El crimen conmocionó a los vecinos de la zona, mientras la Policía desplegó un operativo para ubicar a los responsables, quienes escaparon con rumbo desconocido tras perpetrar el brutal ataque.

Mototaxista pierde la vida en ataque armado

Según información proporcionada por la Policía Nacional, la víctima fue identificada como Alexis Raúl Atencia Ulloa, de 31 años, quien recibió múltiples impactos de bala por parte de sujetos armados cuando estaba en su vehículo. Los atacantes llegaron a bordo de una moto lineal y, luego de desatar una ráfaga de disparos, huyeron a toda velocidad del lugar.

Tras el ataque, el mototaxista fue trasladado de emergencia al hospital Sergio Bernales de Collique. Sin embargo, debido a la gravedad de las heridas, los médicos no pudieron salvarle la vida y solo certificaron su deceso. El hecho generó preocupación entre los vecinos por la violencia registrada en el sector, ya que no es la primera vez que ocurren ataques donde transportistas pierden la vida a manos de sicarios.

Durante las diligencias, agentes policiales encontraron 15 casquillos de bala en la escena del crimen, evidencia que da cuenta de la ferocidad del ataque. Además, se conoció que la zona donde ocurrió el asesinato no cuenta con alumbrado público, por lo que permanece en completa oscuridad y esta condición podría dificultar la investigación.

Aproximadamente a la 1:30 de la madrugada, la Policía Nacional desplegó un operativo para cerrar las vías de acceso y buscar a los responsables. El caso quedó a cargo de la comisaría de Collique, cuyos agentes deberán determinar el móvil del crimen y establecer la identidad de los atacantes.

🔴🔵 Comas: sujetos armados acribillan a mototaxista.



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Crece la extorsión en Comas

Hace unos días, un chofer de una miniván informal fue atacado a balazos cuando se desplazaba por la avenida Túpac Amaru, a la altura del Hospital Nacional Sergio E. Bernales, en la zona de Collique, distrito de Comas. De acuerdo con información policial, el conductor fue interceptado por dos sujetos que se movilizaban en una motocicleta. Los presuntos sicarios se acercaron a la unidad y efectuaron hasta tres disparos antes de escapar rápidamente del lugar.

El ataque provocó que los vidrios de la miniván terminaran destrozados. Producto de ello, el conductor sufrió cortes y tuvo que ser trasladado de emergencia al Hospital Nacional Sergio E. Bernales para recibir atención médica.

Es así que, este caso junto al asesinato del mototaxista vuelve a poner en evidencia la preocupación por el incremento de hechos violentos en Comas. El ataque, ejecutado con al menos 15 disparos, genera alarma entre los vecinos y refuerza el pedido de mayor seguridad, patrullaje y acciones concretas para prevenir nuevos crímenes en el distrito.