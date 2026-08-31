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Partidos de HOY, lunes 31 de agosto: horarios y canales para ver fútbol EN VIVO

Los partidos de hoy, domingo 30 de agosto, llegan con una jornada cargada de fútbol. La Premier League, LaLiga de España, la Serie A, y el Clausura de Argentina y de Colombia tendrán actividad a lo largo del día.

Programación de partidos de hoy, lunes 31 de agosto
Programación de partidos de hoy, lunes 31 de agosto (Composición: Exitosa)

31/08/2026 / Exitosa Noticias / Deportes / Actualizado al 31/08/2026

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Para los que no dejan pasar un solo partido, este lunes 31 de agosto hay fútbol de sobra. Hoy, la pelota rueda en las mejores ligas del exterior, dejándonos una lista larga de partidazos. En esta nota te contamos los horarios y canales para seguir cada encuentro en vivo.

Partidos de Premier League HOY

Culmina la segunda fecha de la primera división inglesa, hay un partido programado:

  • 2:00 p.m. | Aston Villa vs. Arsenal — Disney+

Partidos de LaLiga de España HOY

La acción en el fútbol español empieza desde la tarde, hay dos partidos programados:

  • 12:30 p.m. | Osasuna vs. Getafe — Paramount+
  • 2:30 p.m. | FC Barcelona vs. Rayo Vallecano — Dsports

Partidos de la Serie A HOY

Finaliza la segunda jornada del campeonato italiano, hay dos partidos programados:

  • 11:30 a.m. | Lecce vs. AS Roma — Disney+
  • 1:45 p.m. | Atalanta vs. Bologna — Disney+

Partidos del Torneo Clausura de Argentina HOY

En Argentina, hay cuatro partidos programados de pronóstico reservado:

  • 5:00 p.m. | Estudiantes LP vs. Newell´s Old Boys — Disney+
  • 5:00 p.m. | Defensa y Justicia vs. Platense — Disney+
  • 7:15 p.m. | Tigre vs. Barracas Central — Disney+
  • 7:15 p.m. | Instituto de Córdoba vs. San Lorenzo — Disney+

Partidos del Torneo Clausura de Colombia HOY

Se disputa la octava fecha del campeonato colombiano, hay dos partidos programados:

  • 11:00 p.m. | Deportivo Pasto vs. Deportivo Pereira — Win Sports+
  • 1:15 p.m. | Deportes Tolima vs. Cúcuta Deportivo — Win Sports+

Partidos de la Liga Portuguesa HOY

Culmina la segunda fecha de la primera división de Portugal, hay dos partidos programados:

  • 2:15 p.m. | Benfica vs. Estoril — DAZN
  • 2:15 p.m. | Sporting Braga vs. Vitória Guimaraes — DAZN

Este lunes 31 de agosto hay una jornada cargada de fútbol. La acción estará en las principales ligas internacionales, con varios encuentros que prometen captar la atención de los hinchas.Te traemos los horarios y canales para seguir cada partido en vivo.

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