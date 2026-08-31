Partidos de HOY, lunes 31 de agosto: horarios y canales para ver fútbol EN VIVO

31/08/2026 / Exitosa Noticias / Deportes / Actualizado al 31/08/2026
Para los que no dejan pasar un solo partido, este lunes 31 de agosto hay fútbol de sobra. Hoy, la pelota rueda en las mejores ligas del exterior, dejándonos una lista larga de partidazos. En esta nota te contamos los horarios y canales para seguir cada encuentro en vivo.
Partidos de Premier League HOY
Culmina la segunda fecha de la primera división inglesa, hay un partido programado:
- 2:00 p.m. | Aston Villa vs. Arsenal — Disney+
Partidos de LaLiga de España HOY
La acción en el fútbol español empieza desde la tarde, hay dos partidos programados:
- 12:30 p.m. | Osasuna vs. Getafe — Paramount+
- 2:30 p.m. | FC Barcelona vs. Rayo Vallecano — Dsports
Partidos de la Serie A HOY
Finaliza la segunda jornada del campeonato italiano, hay dos partidos programados:
- 11:30 a.m. | Lecce vs. AS Roma — Disney+
- 1:45 p.m. | Atalanta vs. Bologna — Disney+
Partidos del Torneo Clausura de Argentina HOY
En Argentina, hay cuatro partidos programados de pronóstico reservado:
- 5:00 p.m. | Estudiantes LP vs. Newell´s Old Boys — Disney+
- 5:00 p.m. | Defensa y Justicia vs. Platense — Disney+
- 7:15 p.m. | Tigre vs. Barracas Central — Disney+
- 7:15 p.m. | Instituto de Córdoba vs. San Lorenzo — Disney+
Partidos del Torneo Clausura de Colombia HOY
Se disputa la octava fecha del campeonato colombiano, hay dos partidos programados:
- 11:00 p.m. | Deportivo Pasto vs. Deportivo Pereira — Win Sports+
- 1:15 p.m. | Deportes Tolima vs. Cúcuta Deportivo — Win Sports+
Partidos de la Liga Portuguesa HOY
Culmina la segunda fecha de la primera división de Portugal, hay dos partidos programados:
- 2:15 p.m. | Benfica vs. Estoril — DAZN
- 2:15 p.m. | Sporting Braga vs. Vitória Guimaraes — DAZN
Este lunes 31 de agosto hay una jornada cargada de fútbol. La acción estará en las principales ligas internacionales, con varios encuentros que prometen captar la atención de los hinchas.Te traemos los horarios y canales para seguir cada partido en vivo.