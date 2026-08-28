Asesinan a conductor de Shalom cuando salía de trabajar y denuncian amenazas extorsivas contra su familia

28/08/2026 / Exitosa Noticias / Crimen

Un conductor de la empresa Shalom fue asesinado a balazos durante la madrugada, cuando salía de trabajar y se dirigía al lugar donde acostumbraba estacionar su vehículo, en el asentamiento humano Cajamarquilla, distrito de Lurigancho-Chosica. El crimen dejó consternados a sus familiares y vecinos de la zona.

La víctima fue identificada como Ener Guerra Ermitaño, de 26 años, quien se desempeñaba como conductor de la empresa Shalom desde hace aproximadamente dos meses. El joven era padre de un menor de apenas tres años y, según sus familiares, se encargaba principalmente de su cuidado.

Padre de familia era extorsionado

El ataque ocurrió precisamente en el punto donde Guerra Ermitaño solía estacionar su vehículo después de cumplir con su jornada laboral. En ese lugar, un sujeto armado lo habría interceptado y, sin darle oportunidad de reaccionar, le disparó directamente en la cabeza. El impacto acabó con su vida de manera inmediata.

De acuerdo con la información preliminar, el joven habría sido víctima de amenazas extorsivas desde hace aproximadamente un mes. Estas intimidaciones estarían relacionadas con una cevichería que también manejaba junto a su familia y habrían alcanzado incluso a sus seres queridos, aumentando el temor dentro de su entorno.

"Me había mensajeado a toda la familia, los incluyen a todos y peor que andaba con un primo antes (...) mi esposo trabajaba en la empresa Shalom, estaba como conductor hace dos meses. Deja un hijo de dos años y él se ha encargado de cuidarlo. Y aparte también tenemos una cevichería", dijo la esposa de la víctima entre llanto.

🔴🔵 Lurigancho - Chosica: asesinan a balazos a chofer cuando salía de trabajar.



📻 95.5 FM

📡 6.1 señal digital abierta

📺 Movistar: 552 SD - 774 HD

🌐 https://t.co/lAzhTGOS8x pic.twitter.com/5J7E0sqhRS — Exitosa Noticias (@exitosape) August 28, 2026

La mujer aseguró que su esposo no le contaba al 100 % sobre las amenazas que recibía, por lo que recién estaría conociendo parte de la situación tras el asesinato. Esta circunstancia habría impedido que la familia dimensionara el nivel de peligro que enfrentaba el joven antes de ser atacado.

Las investigaciones y diligencias de acuerdo con la ley están a cargo de la comisaría de Jicamarca, cuyo personal mantiene la custodia de la zona mientras se recaban evidencias que permitan identificar y ubicar al responsable del crimen. Los agentes buscan esclarecer también si el homicidio estaría relacionado directamente con las amenazas extorsivas.

Por otro lado, los familiares denunciaron que ningún representante de la empresa Shalom se habría comunicado con ellos hasta el momento, pese a que Guerra Ermitaño trabajaba formalmente en planilla desde hace aproximadamente dos meses. Ante esta situación, sus deudos hicieron un llamado público a la compañía para que se comunique a la brevedad y les brinde el respaldo correspondiente.