Asesinan a conductor de bus tras ataque a balazos en VES: delincuente habría actuado como falso pasajero

18/08/2026 / Exitosa Noticias / Crimen

Un chofer de la empresa de transporte Virgen de la Puerta, conocida como Vipusa o 'Anconero', fue asesinado a balazos en Villa El Salvador por un sujeto que se hizo pasar como falso pasajero. El crimen ocurrió en la avenida Revolución, a la altura de la intersección con las calles Pacto Andina y 1 de Mayo, generando alarma entre pasajeros y transportistas.

La víctima fue identificada como Mauro Carriazo Flores, de 46 años. Sus compañeros de trabajo señalaron que era padre de familia y que había retomado sus labores como conductor apenas 15 días antes, luego de permanecer alejado temporalmente de esta actividad.

Chofer falleció en el acto

Según testigos del ataque, el presunto asesino habría abordado el bus haciéndose pasar por pasajero. Una vez dentro del vehículo, habría sacado un arma de fuego y disparado hasta en cuatro oportunidades contra Carriazo Flores, quien recibió los impactos mientras se encontraba realizando su recorrido habitual.

Tras el ataque, el conductor fue trasladado de emergencia al hospital María Auxiliadora. Sin embargo, los médicos solo pudieron confirmar su fallecimiento. El presunto atacante habría escapado por la parte posterior del bus y subido a una camioneta junto a otra persona, tomando rumbo desconocido.

De acuerdo con la información preliminar, ambos sospechosos se habrían cambiado de ropa durante la fuga con la finalidad de confundir a los agentes policiales. Fuentes policiales señalaron que el lugar del crimen corresponde a uno de los primeros paraderos utilizados por esta empresa de transporte en Villa El Salvador.

La cobradora del bus también quedó profundamente afectada por lo ocurrido y tuvo que ser trasladada a un centro de salud, debido a que se encontraba al borde de una descompensación por el impacto emocional. Sus compañeros transportistas exigieron justicia por el asesinato del conductor.

Hasta el lugar llegaron efectivos de la Policía Nacional, quienes acordonaron la zona y esperaron la llegada de los peritos de Criminalística. Las autoridades iniciaron las investigaciones correspondientes para identificar y capturar a los responsables del crimen.

🔴🔵 VES: asesinan a conductor de Vipusa; atacante habría subido como falso pasajero.



📻 95.5 FM

📡 6.1 señal digital abierta

📺 Movistar: 552 SD - 774 HD

🌐 https://t.co/lAzhTGOS8x pic.twitter.com/h99RsVltga — Exitosa Noticias (@exitosape) August 18, 2026

Otro chofer baleado

Hace unos días, en la calle Los Parques en el distrito de Ate se registró un nuevo ataque contra el transporte público, luego de que un conductor de la empresa Nuevo Horizonte fuera baleado a plena luz del día. Ante ello, el representante de Transportes Unidos, Julio Bretoneche, indicó que habría un nuevo paro ante la inacción de las autoridades.

Julio Bretoneche hizo un recuento de los ataques que han alterado la tranquilidad de transportistas y ciudadanos en el último tiempo, y advirtió que más asociaciones de buses estarían siendo víctimas de intimidaciones.

Es así que, el asesinato de un conductor vuelve a poner en alerta a los transportistas de Villa El Salvador frente a la inseguridad que afecta al sector. La Policía investiga las circunstancias del crimen y busca identificar a los responsables, mientras familiares y compañeros de la víctima esperan que el caso no quede impune.