Ate: ataque armado deja a mototaxista gravemente herido y transeúnte lesionado por una bala

21/08/2026 / Exitosa Noticias / Crimen

Un ataque armado ocurrido a plena luz del día en Ate dejó a un mototaxista gravemente herido y a un transeúnte con una lesión leve por rozadura de bala. El hecho se registró aproximadamente a las 5 de la tarde del miércoles 20 de agosto, en el jirón José Carlos Mariátegui, cerca de la intersección con la calle Perú.

Mototaxista resulta herido tras ataque armado

Según relataron testigos, el mototaxista fue abordado por un sujeto que llegó a bordo de una moto lineal y le disparó aproximadamente cuatro veces. Pese a las heridas, el conductor logró salir de su unidad y avanzar hacia el Hospital de Ate Vitarte, ubicado a tan solo una cuadra del lugar.

Sin embargo, mientras se dirigía por la calle Perú, los delincuentes volvieron a atacarlo, provocándole heridas de gravedad. La víctima fue identificada como Edwin Rolando Ramos Solier, de 46 años, quien permanece en el quirófano y está siendo intervenido. Su pronóstico médico es reservado.

El ataque también alcanzó a un transeúnte que se encontraba en la zona. José Alberto Solís Cisneros, identificado preliminarmente, recibió una rozadura de proyectil en el tobillo. A diferencia del mototaxista, el hombre fue atendido y posteriormente dado de alta, luego de comprobarse que la lesión no comprometía gravemente su salud.

🔴🔵#InformamosYOpinamos 🗯️🗯️ | Aproximadamente a las 5:00 de la tarde de este jueves un mototaxista fue atacado a balazos, resultando herido junto a un transeúnte que iba por el jirón José Carlos Mariátegui, cerca de la intersección de la calle Perú, en el distrito de Ate.... pic.twitter.com/41eMAqzMbY — Exitosa Noticias (@exitosape) August 21, 2026

El hecho causó preocupación entre los vecinos debido a que ocurrió cerca de dos colegios ubicados en la calle Perú y en plena jornada vespertina. La Policía ya inició las investigaciones para determinar quiénes participaron en el ataque y establecer el móvil del crimen.

Como parte de las diligencias, los agentes retiraron la mototaxi de color amarillo en la que se encontraba Edwin Ramos. La unidad, aparentemente nueva, presentaba al menos tres orificios de bala en la zona del parabrisas. Hasta el momento, no se ha determinado el motivo del ataque ni se ha confirmado la identidad de los responsables.

Otro ataque a mototaxista en Santa Anita

Hace aproximadamente un mes, un mototaxista resultó gravemente herido tras ser atacado a balazos la noche del miércoles 22 de julio en el distrito de Santa Anita. El violento hecho ocurrió en la intersección de la avenida 7 de Junio con la calle Los Pinos, donde la víctima recibió múltiples impactos de bala y fue trasladada de emergencia a un hospital.

De acuerdo con información preliminar, el hombre se desplazaba a bordo de su mototaxi cuando fue interceptado por un sujeto que se movilizaba en una motocicleta. Según los primeros reportes de la Policía Nacional, el atacante realizó aproximadamente 15 disparos contra la víctima, quien quedó tendida en la vía pública con múltiples heridas de bala.

De esta manera, el ataque en Ate se suma a otros hechos violentos registrados recientemente en distritos de Lima Este, donde los mototaxistas aparecen entre las víctimas. Estos episodios evidencian el avance de la inseguridad ciudadana y la necesidad de reforzar la prevención, el patrullaje policial y las investigaciones para frenar nuevos ataques armados.