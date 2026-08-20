Balacera en Villa El Salvador deja dos personas heridas tras ataque a manos de sujetos en moto

20/08/2026 / Exitosa Noticias / Crimen

Una balacera registrada esta noche en el sector 1, grupo 25A, de Villa El Salvador dejó dos personas heridas. Según las primeras informaciones, ambas víctimas fueron atacadas a balazos por dos sujetos que se desplazaban en una motocicleta y que escaparon tras perpetrar el crimen.

Balacera en VES

De acuerdo con el relato de los vecinos, las víctimas transitaban a pie por la zona cuando fueron interceptadas por una motocicleta lineal en la que iban dos hombres. Los sujetos, vestidos de negro y con cascos, habrían disparado a quemarropa contra ambas personas antes de huir a toda velocidad con rumbo desconocido.

"13 casquillos, es lo que la Policía ha dicho. Han sido varios disparos y la moto lineal ha pasado volando. Eran dos sujetos vestidos de negro y con cascos (...) es la primera vez que sucede eso aquí tan cerca, porque otra también dicen que ha pasado otras veces por la cevichería, ahí también han matado a alguien. Yo no los conozco a los que fueron atacados", declaró una vecina.

Tras el ataque, las dos víctimas fueron auxiliadas y trasladadas de inmediato al Hospital de Emergencias de Villa El Salvador. Hasta el lugar también llegaron sus familiares, quienes permanecen a la espera de información sobre su evolución. Por el momento, ambos heridos permanecen con pronóstico reservado, mientras los médicos evalúan la gravedad de sus lesiones.

Durante las diligencias, las autoridades encontraron monedas y envoltorios que presuntamente contendrían sustancias ilícitas. Estos elementos serán analizados y podrían convertirse en una pieza importante para determinar el móvil del ataque y establecer si las víctimas tenían algún vínculo con actividades relacionadas con drogas.

🔴🔵 Villa El Salvador: Ataque armado deja dos heridos



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Asimismo, los agentes hallaron 14 casquillos de bala en la escena, evidencia que da cuenta de la intensidad del ataque. La Policía mantiene acordonada la zona para recoger más evidencias y reconstruir lo ocurrido. Además, se revisarán las cámaras de seguridad cercanas con el objetivo de identificar a los responsables y conocer la ruta de escape utilizada.

Atacan a conductor de bus en VES

Hace unos días, un chofer de la empresa de transporte Virgen de la Puerta, conocida como Vipusa o 'Anconero', fue asesinado a balazos en Villa El Salvador por un sujeto que se hizo pasar como falso pasajero. El crimen ocurrió en la avenida Revolución, a la altura de la intersección con las calles Pacto Andina y 1 de Mayo, generando alarma entre pasajeros y transportistas.

La víctima fue identificada como Mauro Carriazo Flores, de 46 años. Sus compañeros de trabajo señalaron que era padre de familia y que había retomado sus labores como conductor apenas 15 días antes, luego de permanecer alejado temporalmente de esta actividad.

De esta manera, el ataque vuelve a evidenciar el aumento de la inseguridad en Villa El Salvador, donde los vecinos permanecen preocupados por la presencia de sujetos armados. La violencia registrada genera temor entre la población y pone nuevamente en debate la necesidad de reforzar el patrullaje y las medidas de seguridad para prevenir nuevos hechos delictivos en la zona.