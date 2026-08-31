Santa Anita: hombre dispara contra su esposa y su hijo; ella muere y joven queda gravemente herido

31/08/2026 / Exitosa Noticias / Crimen

Un hombre disparó contra su esposa y su hijo durante la madrugada en plena vía pública, en el distrito de Santa Anita. La mujer murió producto de los impactos de bala, mientras que su hijo quedó gravemente herido y permanece internado con diagnóstico reservado. El presunto atacante fue detenido por la Policía Nacional.

El violento hecho ocurrió en la intersección del jirón Lázaro Orquídeas con la calle Los Jazmines. Según el relato de los vecinos, la familia transitaba por la zona cuando el sujeto habría disparado primero contra su hijo, dejándolo malherido. Luego, habría atacado a la madre, quien murió instantáneamente sobre el pavimento.

Tras disparar contra ambos, el hombre habría regresado hacia su hijo con la intención de rematarlo. El joven fue auxiliado rápidamente por los vecinos y trasladado de emergencia al hospital Bravo Chico, donde permanece bajo atención médica y con diagnóstico reservado debido a la gravedad de sus heridas.

Sujeto fue detenido

La víctima mortal fue identificada como Karina Patricio Gutiérrez Hidalgo. Tras el ataque, el presunto agresor huyó hacia su vivienda, ubicada a pocos metros del lugar, aparentemente con la intención de esconderse. Sin embargo, agentes de la comisaría de Villahermosa lograron ubicarlo y detenerlo luego de que realizara disparos al aire.

El intervenido fue identificado como Giuseppe Carlos Leonardi Vargas. Durante la intervención, los agentes policiales le incautaron un arma de fuego completamente abastecida, que habría sido utilizada durante el ataque. El detenido fue llevado inicialmente a la comisaría de Villahermosa y posteriormente trasladado a la Dirincri para continuar con las diligencias.

Los vecinos señalaron que el hombre trabajaría en el rubro de seguridad, por lo que tendría acceso a un arma de fuego. Además, aseguraron que la víctima habría sido sometida anteriormente a constantes episodios de violencia física por parte de su esposo, una situación que ahora es materia de investigación por parte de las autoridades.

"Según otra gente que ha visto lo que pasó, lo habían visto pasando con su familia y después otro señor vino y como ellas de la selva sola... me sorprende que haya llegado que haya llegado el extremo de matarla. Este es un lugar muy tranquilo", expresó uno de los vecinos.

🔴🔵 Santa Anita: padre de familia asesina a esposa y deja herido a su hijo.



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Durante la madrugada, la zona permaneció completamente acordonada por agentes de la Policía Nacional del Perú, quienes restringieron el tránsito mientras realizaban las diligencias correspondientes. Los efectivos trabajaron en la recolección de evidencias que permitan esclarecer cómo ocurrió el ataque y determinar las responsabilidades del detenido.

Mientras tanto, el hijo de Karina Patricio Gutiérrez Hidalgo continúa internado en el hospital Bravo Chico con diagnóstico reservado. La investigación quedó a cargo de las autoridades correspondientes, mientras Giuseppe Carlos Leonardi Barba permanece detenido y será sometido a las diligencias necesarias para esclarecer el presunto feminicidio y ataque contra su hijo.