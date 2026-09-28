Cercado de Lima: atacan a balazos bus de la empresa Machu Picchu en la Av. Universitaria

28/09/2026 / Exitosa Noticias / Crimen

Un nuevo acto de violencia armada contra el transporte público sacudió el Cercado de Lima. Presuntos extorsionadores abrieron fuego contra un vehículo de la empresa Machu Picchu S.A., que cubre la ruta entre Chorrillos y Carabayllo.

El atentado, perpetrado en la intersección de las avenidas Morales Suárez y Universitaria, dejó como saldo a dos personas heridas: el conductor y una pasajera. De acuerdo con los testimonios, el ataque se produjo en plena hora punta, cuando varios usuarios abordaban el transporte.

Los testigos presenciales detallaron que los agresores fueron un hombre y una mujer que se desplazaban en motocicleta. Tras efectuar los disparos, que dejaron dos impactos de bala en la unidad y tres casquillos en el pavimento, huyeron raudamente hacia el distrito de San Martín de Porres.

El fantasma de la extorsión y cifras alarmantes

Este ataque no es un hecho aislado para esta compañía de transportes. La empresa ya había sido blanco de la criminalidad con al menos dos ataques armados documentados durante el 2025.

El primero se registró en junio en Chorrillos, afectando al chofer, mientras que el segundo ocurrió en agosto, dejando a un pasajero herido. Entre los trabajadores persiste el enorme temor de que estas acciones respondan al cobro de cupos dirigidos a la administración. La situación refleja una crisis profunda a nivel nacional.

Según el Observatorio de Criminalidad del Ministerio Público, entre enero y julio de 2026, se registraron 13,892 denuncias por extorsión en el país. La capital concentra la cifra más alta con 5,635 casos.

Urgencia legislativa frente a la criminalidad

En medio de esta escalada delictiva, el Gobierno solicitó facultades legislativas al Parlamento para emitir normas drásticas, buscando que las organizaciones criminales sean declaradas terroristas. Sin embargo, la Comisión de Constitución dio a conocer un predictamen que recomienda rechazar todo el pedido.

Al respecto, el presidente del Senado, Miguel Torres, se pronunció a través de sus redes sociales cuestionando firmemente esta postura. Allí, señaló que si durante treinta días consideraron que el pedido era amplio y debía concentrarse en seguridad, entonces "correspondía debatir, ajustar y decidir, no rechazar todo".

🔴🔵 #ElInformativoDeExitosa📺📺 | El presidente del Senado, Miguel Torres, cuestionó el reciente predictamen de la Comisión de Constitución que rechaza el pedido de facultades legislativas para el Gobierno de Keiko Fujimori, advirtiendo que ello descartaría también medidas para... pic.twitter.com/wNMuYirNd2 — Exitosa Noticias (@exitosape) September 29, 2026

Asimismo, el senador hizo un fuerte llamado a la comisión para que muestre prudencia, advirtiendo que "rechazar incluso lo urgente sería darle la espalda al país".

En conclusión, el brutal ataque armado contra este bus evidencia la imperiosa necesidad de frenar el avance de las extorsiones en Lima, mientras que las vitales medidas de seguridad ciudadana continúan atrapadas en un preocupante entrampamiento parlamentario.