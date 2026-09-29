SMP: Joven fue asesinado de siete balazos mientras comía hamburguesa en el mercado '20 de agosto'

29/09/2026 / Exitosa Noticias / Crimen

Un joven de 24 años fue asesinado de siete balazos mientras comía una hamburguesa en un puesto de comida callejero ubicado en el distrito de San Martín de Porres (SMP). El crimen ocurrió en plena vía pública y generó temor entre los vecinos de Lima norte, debido a la violencia empleada por los atacantes.

Asesinato en pleno mercado

La víctima fue identificada como Edison Yair Pravia Zavala, quien se encontraba comiendo junto a otros clientes cuando una motocicleta llegó hasta los exteriores del Mercado 20 de Agosto. Según testigos, uno de los ocupantes descendió del vehículo menor, se acercó al puesto de comida y disparó directamente contra el joven.

El ataque ocurrió en el cruce de las avenidas Bocanegra con Independencia. Los testigos señalaron que los disparos fueron dirigidos exclusivamente contra Pravia Zavala, por lo que ninguna de las otras personas que se encontraban en el establecimiento resultó herida durante el ataque.

Tras recibir los impactos de bala, el joven fue auxiliado por personas que se encontraban en los alrededores y trasladado de emergencia al hospital Daniel Alcides Carrión. Sin embargo, los médicos solo pudieron confirmar su fallecimiento debido a la gravedad de las heridas ocasionadas por los proyectiles.

Hasta el lugar llegaron agentes de la Policía Nacional y peritos de Criminalística para iniciar las diligencias correspondientes. Durante la inspección de la escena, los especialistas contabilizaron siete casquillos de bala, evidencia que permitió establecer la cantidad de disparos efectuados durante el ataque contra el joven de 24 años.

🔴🔵 SMP: Joven es asesinado de 7 disparos mientras comía su hamburguesa



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Posible vinculación con otro crimen

El crimen ocurre pocos días después del asesinato de un hombre de aproximadamente 30 años, registrado a pocas cuadras del lugar. Esta coincidencia es analizada por los investigadores, quienes manejan como una de las primeras hipótesis que ambos casos podrían estar relacionados con un presunto cobro de cupos a obras de construcción.

Cómo se recuerda, el hombre asesinado hace unos días fue identificado como Carlos León, de 37 años, quien se encontraba acompañado de su familia cuando fue interceptado por dos sujetos que se desplazaban a bordo de una motocicleta lineal. Según testigos, uno de los ocupantes descendió del vehículo, sacó un arma y disparó directamente contra el hombre.

Los vecinos aseguraron haber escuchado más de ocho disparos durante el ataque. El crimen ocurrió entre las calles Tristán y Las Palmeras, a pocos metros de un parque donde funcionan canchas de fútbol y, al momento del hecho, varias personas se encontraban realizando actividades deportivas.

Una vecina conversó con Exitosa y contó que la esposa de la víctima permaneció junto a él tras el ataque, mientras intentaba auxiliarlo. Asimismo, señaló que Carlos León era conocido por los residentes de la zona y cuestionó las condiciones de seguridad en este sector del Callao.

La zona donde ocurrió el asesinato se encuentra en San Martín de Porres, cerca del límite con el Callao. Ante los recientes hechos de violencia, los vecinos manifestaron su preocupación, aunque varios se negaron a declarar ante los medios de comunicación por temor a posibles represalias. La Policía continúa investigando para identificar a los responsables.