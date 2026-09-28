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Sujetos grabaron el crimen

Extorsionadores calcinan a colectivero dentro de combi en Los Olivos: delincuentes lo asesinaron por no pagar cupo

Un colectivero fue asesinado violentamente en Los Olivos. Según las primeras informaciones, sujetos vinculados a 'Los Mexicanos' prendieron fuego dentro de su combi, mientras él se encontraba durmiendo.

28/09/2026 / Exitosa Noticias / Crimen / Actualizado al 28/09/2026

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En el distrito de Los Olivos, sujetos calcinaron a un colectivero que se encontraba durmiendo en el interior de una combi previo a dar inicio a su jornada laboral. El ataque ocurrió durante la madrugada y de acuerdo a información preliminar habría sido porque la víctima no pagó cupo.

Acaban con la vida de colectivero en Los Olivos

El ataque ocurrió al promediar las 4:00 a.m. de este lunes, 28 de septiembre, en Primera de Pro, uno de los paraderos más importantes de LIma Norte, localizado en el citado distrito limeño, cuando la víctima identificada como Pedro José Herrera descansaba en el interior de la unidad móvil con la que trabajaba.

Los atacantes, que se autodenominan como 'Los Mexicanos', aprovecharon que el trabajador de transporte se encontraba así para poder atentar contra su vida con total vehemencia. 

El crimen quedó grabado en el que inclusive se puede observar que tres sujetos descienden de un vehículo polarizado que de acuerdo a testigos se trataría de una camioneta de alta gama. Se dirigieron directamente a donde se situaba el colectivero, uno de los tipos rompió la luna trasera, un segundo de rociar gasolina y el tercero de prender la unidad.

Al conductor no le dio tiempo para poder reaccionar al ataque por ello es que terminó falleciendo calcinado. De acuerdo a información recopilada por nuestro medio, el material audiovisual fue enviado por estos criminales a un grupo de WhatsApp que tenían los colectiveros junto a un mensaje en el que indican que a partir de ahora los ataques serán más graves.

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Delincuentes lo asesinaron por no pagar cupo

Se conoció que estos delincuentes estarían exigiendo a los transportistas el pago de S/40 semanales e incluso algunos estarían pagando S/48. Según compañeros del occiso este aparentemente no pagaba el dinero completo que le solicitaban debido a que tenía hijos pequeños a quienes sacaba adelante y el monto no alcanzaba para abonar dicho cupo.

Hasta el lugar ha llegado su familia, hermanos directos así como su pareja quienes han hablado con la Policía Nacional del Perú (PNP). Se espera la llegada de los peritos de Criminalística para que se pueda recabar más información. Pero el video va a tener que ser clave en las investigaciones que desarrolarán las autoridades para identificar a los tipos.

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