Asesinan a chofer de combi en Cajamarquilla: sujeto se habría hecho pasar por falso pasajero

24/09/2026 / Exitosa Noticias / Crimen

Un nuevo y brutal ataque tiñe de sangre el transporte público en la capital. La tarde de este jueves, el chofer de una combi perteneciente a la empresa Nuevo Amanecer SAC fue asesinado a balazos mientras cubría su ruta en el distrito de Lurigancho-Chosica.

El crimen ocurrió específicamente cuando el vehículo circulaba por la prolongación Quinta Avenida, a la altura del puente Cadena, en Cajamarquilla, desatando la inmediata conmoción entre los vecinos de la zona.

Un falso pasajero

De acuerdo con los reportes, el ataque fue fríamente calculado. Pese a que primeras versiones señalaban que sujetos en moto habrían ejecutado el ataque, testigos dentro del vehículo señalaron luego que el sicario abordó la unidad haciéndose pasar por un pasajero habitual, logrando pasar completamente desapercibido tanto para la víctima como para los demás ocupantes.

Una vez posicionado en el interior del vehículo, el sujeto hizo el ademán de bajar un paradero, desenfundó su arma y disparó contra el conductor, identificado formalmente como Luis Alberto Rafael Gavilán. Tras perpetrar el ataque, el homicida huyó rápidamente de la escena con rumbo desconocido, sin dar tiempo a que el chofer pudiera reaccionar. Gavilán falleció de forma inmediata en el interior de su unidad.

🔴🔵 #ElInformativoDeExitosa📺📺 | Tras un reciente ataque armado en Cajamarquilla por parte de sujetos en moto contra un conductor de un combi, información local confirmó el fallecimiento de este último en las inmediaciones del Puente Cadena. Aún se desconoce la identidad de los... pic.twitter.com/TdVhAJTK8u — Exitosa Noticias (@exitosape) September 24, 2026

Minutos después del violento suceso, efectivos policiales de la comisaría del sector llegaron al lugar para acordonar la escena del crimen, el cual fue registrado como un homicidio por proyectil de arma de fuego.

Mientras se esperaba la llegada de los peritos de criminalística y los representantes de la Fiscalía para proceder con las diligencias de ley y el respectivo levantamiento del cadáver, la Policía Nacional del Perú (PNP) reveló información crucial sobre el perfil de la víctima.

Según la información oficial brindada por las autoridades, Rafael Gavilán registraba un preocupante historial delictivo. Apenas unos meses atrás, el 22 de junio de este año, fue detenido por delitos de seguridad pública, integración a banda criminal y comercialización de droga.

Asimismo, contaba con otra detención en flagrancia que data del 18 de febrero de 2026, por los presuntos delitos de seguridad pública, tráfico ilícito de droga, y tenencia ilegal de municiones y explosivos. Por ahora, las razones detrás del crimen se mantienen bajo investigación policial.

En conclusión, este nuevo homicidio no solo agrava la crisis de inseguridad que golpea al sector transporte en Lima, sino que expone el nivel de criminalidad en las zonas periféricas de la ciudad. Mientras la Policía Nacional continúa con las indagaciones para dar con el paradero del sicario y esclarecer el móvil del asesinato, la población de Jicamarca permanece en alerta ante esta nueva muestra de violencia armada en sus calles.