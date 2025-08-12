Patricia Benavides llega a sede del Ministerio Público para participar en reunión de la Junta de Fiscales Supremos

12/08/2025 / Exitosa Noticias / Política

Patricia Benavides llegó esta mañana a la sede principal del Ministerio Público, en el Cercado de Lima, con la finalidad de asumir sus funciones como fiscal suprema; ello tras haber sido citada por la Junta de Fiscales Supremos para participar en la sesión extraordinaria programada para este 12 de agosto.

Resguardada por efectivos PNP

De acuerdo a información obtenida por nuestro medio de comunicación, la restituida fiscal realizó su ingreso a la sede fiscal ubicada en la avenida Abancay, exactamente a las 08:50 am; ello bajo estrictas medidas de seguridad.

En tal sentido, se pudo visualizar que Benavides llegó en un auto plateado, acompañada de sus abogados. Al momento de descender del vehículo, la fiscal mantuvo una sonrisa reluciente y hasta saludó a los trabajadores del Ministerio Público.

De tal modo, se conoció que se tuvo que resguardar a Patricia Benavides con un contingente de efectivos de la Policía Nacional del Perú (PNP), debido a la presencia de manifestantes que se encontraban a los exteriores de la sede fiscal.

Con pancartas, gigantografías y megáfonos, los protestantes aumentaron sus cantos contra Benavides durante su ingreso; pero nada impidió que ella continúe su camino e ingrese con total normalidad.

Cabe mencionar que, hasta el momento se desconoce si con este ingreso a la Fiscalía, Patricia Benavides volverá a retomar el cargo de fiscal suprema; se espera que participe en la sesión extraordinaria convocada por Delia Espinoza, sobre la Junta de Fiscales Supremos.

Humberto Abanto denunciará constitucionalmente a Delia Espinoza

Como se recuerda, el abogado de Patricia Benavides, Humberto Abanto, anunció que ayer, lunes 11 de agosto, iba a presentar una denuncia constitucional contra la fiscal de la Nación, Delia Espinoza, ante el Congreso de la República por abuso de autoridad y prevaricato.

En entrevista en Canal N, el abogado penalista acusó a Espinoza de dar inicio a una persecución contra los defensores y el entorno más cercano a Patricia Benavides, motivada "por el resentimiento que tendría hacia ella".

"La señora Espinoza va a tener una denuncia constitucional mía por abuso de autoridad y por prevaricato porque está quebrando la regla", declaró para el conocido medio.

De esta manera, se conoció que Patricia Benavides llegó esta mañana a la sede principal del Ministerio Público, en el Cercado de Lima, para participar en la sesión extraordinaria de la Junta de Fiscales Supremos, la cual estuvo programada para este 12 de agosto, a las 09:00 am.