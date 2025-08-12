PNP detuvo a sereno de Villa María del Triunfo que abatió a presunto delincuente al intentar robarle

12/08/2025 / Exitosa Noticias / Actualidad

Sereno de Villa María del Triunfo abatió a un delincuente, quitándole la vida, cuando un grupo de sujetos intentaron robarle cuando se encontraba de camino a su trabajo, en la urbanización Mariano Melgar.

Sereno abate delincuente y es arrestado

Se trata de Denilson Gonzáles Julca de 25 años, quien fue militar, además, cuenta con permiso de Superintendencia Nacional de Control de Servicios de Seguridad, Armas, Municiones y Explosivos de Uso Civil (SUCAMEC) para portar armas.

Todo sucedió cuando el joven se encontraba de camino a su trabajo, cuando un grupo de sujetos llegaron en un vehículo de color rojo y lo interceptarlo, con la finalidad, aparentemente, de quitarle sus pertenencias. El sereno con entrenamiento no dudó en sacar su arma para defenderse y empezó a disparar contra el vehículo.

Una de las balas impactó en uno de los delincuentes, acabando con su vida. Mientras que el resto de individuos escaparon y abandonaron el vehículo en la avenida Unión. En las imágenes a las que pudo acceder Exitosa, se observa la unidad con la luna posterior rota producto de los disparos.

En cuanto al sereno, fue detenido por efectivos de la Policía Nacional de Villa María del Triunfo y actualmente permanece en la comisaría del sector en donde se vienen realizando las investigaciones correspondientes.

Sereno contaba con entrenamiento militar y permiso de SUCAMEC para portar arma

Familia de sereno pide su liberación

Los familiares del miembro de las fuerzas de seguridad del distrito de Villa María del Triunfo exigen su liberación, pues argumentan que todo ocurrió en defensa propia.

"Por favor pido libertad para mi hermano porque lo único que hizo él fue defenderse, de lo contrario estaría muerto", dijo la hermana de Denilson Gonzáles.

Los parientes explicaron que pudieron comunicarse con el sereno, quien les manifestó que se encuentra triste y consternado por lo sucedido, pues les comentó que de no haber actuado él sería el fallecido.

La madre y hermana del muchacho se encuentran en los exteriores de la comisaría donde aún se encuentra detenido exigiendo su libertad con carteles en mano con mensajes como: "Mi hijo solo se defendió libertad" y "Él trabaja para la seguridad ciudadana".

Mientras tanto, en las próximas horas se espera que el sereno que disparó contra un presunto delincuente sea trasladado hasta la Depincri de Villa María del Triunfo para que se le realicen los exámenes de ley y continuar con las investigaciones del caso.