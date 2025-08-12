Exchico reality de 'EEG' es acusado de agredir a madre de su hija: Cámaras registran la pelea en plena calle

12/08/2025 / Exitosa Noticias / Espectáculos

El exchico reality, Yojhan Escamilo Cartagena, conocido como 'Chevy', se encuentra en el 'ojo de la tormenta' tras ser acusado por su expareja y madre de su pequeña hija, Micaela Guzmán, de presuntamente haberla agredido física y psicológicamente. Las cámaras registraron la pelea desencadenada en la calle.

'Chevy' denunciado por su expareja por agresión

'Chevy' es conocido por su paso en el conocido programa reality 'Esto es Guerra' (EEG) y por su ampay en inicio del 2022 con Michelle Soifer, con el que se especuló una presunta relación sentimental.

El exchico reality también sorprendió con su incursión en la orquesta 'La Timba Caliente'; sin embargo, su vida artística se vería opacada al verse envuelto en un reciente escándalo mediático al ser denunciado por su expareja, Micaela Guzmán.

Pues bien, la madre de su recién nacida, 'Chevy' pasó por su casa en auto, y al verla también dentro del vehículo, le pidió que bajara para que su familia pudiera ver a su hija. Micaela se negó, alegando que la menor se encontraba delicada de salud, lo que desencadenó la aparente molestia de Yojhan Escamilo, quien comenzó con la aparente agresión en plena vía pública, según las imágenes difundidas por 'Magaly TV: La Firme'.

"'Te voy a sacar la m***', para luego golpearla con un puñete en la nariz y en el labio, la denunciante al tratar de empujarlo se aproximó a la hermana del denunciado Dayana Ross Escamilo Caragena (21), empezándole a golpearle las piernas", se lee en el parte policial contra el exparticipante de 'EEG'.

Exchico reality niega agresión a madre de su hija

Seguidamente, en la escena se ve que la abuela de Micaela trata de frenar con su bastón el aparente descontrol de 'Chevy', quien luego rodea el auto rojo para aplicar un golpe a otro hombre y a un segundo sujeto, pero es detenido "por su propia gente".

Debido a la pelea callejera, tanto el bailarín como la madre de su hija, de dos meses de nacida, fueron detenidos y llevado a la comisaría de Santa Clara. 'Chevy' afirmó, se acercó para pedirle a Micaela que le entregara a su hija, pero ella se resistió, forcejeó con él y comenzó a darle patadas. Además, aseguró que fue su expareja quien agredió a su hermana.

Además, Yojhan Escamilo Cartagena agregó que la mujer lo acusó de ser un mal padre y de gastar dinero en otras mujeres mientras descuida a su hija.

Familia de 'Chevy' se pronuncia

Manuel Escamilo, padre de 'Chevy' señaló ante la prensa que de confirmarse la presunta agresión contra su expareja, debería responder ante la justicia, pero dejó entrever que el altercado la habría iniciado Micaela.

"No está bien, no apoyaría ninguna agresión. Si mi hijo agredió, que la justicia pague, pero si ella agredió, qué pasaría. Tenemos que ser justos", dijo el progenitor del exchico reality.

Por su parte, la abuela de Micaela Guzmán manifestó su indignación, ya que su nieta tuvo que permanecer en la comisaría en plena recuperación de una cesárea y sin su hija de dos meses.

De esta manera, 'Chevy', exchico reality de 'EEG', es acusado de agredir a la madre de su hija. 'Magaly TV: La Firme' difundió escenas de la pelea callejera, captadas por una cámara de seguridad.