Patricia Benavides advierte a Delia Espinoza: "Debe proceder con la designación en cumplimiento del artículo 65"

12/08/2025 / Exitosa Noticias / Judiciales

Por medio de su abogado, Juan Peña, la recientemente restituida fiscal de la Nación, Patricia Benavides, solicitó a la titular del Ministerio Público, Delia Espinoza, que firme su reincorporación o será considerado como desacato.

Pedido de Benavides

Pese a que fue convocada para la próxima sesión extraordinaria de la Junta de Fiscales Supremos, programada para este martes 12 de agosto a las 9 de la mañana en la sede de la Fiscalía, en la avenida Abancay, Cercado de Lima, Benavides Vargas emitió el documento oficial, solicitando, además, que se le asigne un despacho fiscal supremo.

En esa misma línea, el oficio recalcó que "la no emisión del acto resolutivo de competencia individual por su función de fiscal de la Nación, mantendría el estado permanente de desobediencia y rehusamiento de cumplir las decisiones administrativas adoptadas por los órganos jurisdiccionales y administrativos".

Asimismo, subrayó que se aprobó siete plazas de fiscales supremos titulares, por lo que su retorno, en cumplimiento del artículo 65 de la Ley Orgánica del Ministerio Público, se debe concretar en la brevedad posible.

Denuncia constitucional contra Delia Espinoza

El documento está sustentado por los artículos 99 y 100 de la Constitución, así como en el artículo 89 del Reglamento del Congreso, en este se plantea que Espinoza habría incurrido en infracciones constitucionales y delitos de función por presuntamente desacatar la resolución 231-2025-JNJ.

El recurso asegura que hay vulneración de derechos fundamentales, como la igualdad ante la ley y el debido proceso, la transgresión a la función pública y el incumplimiento de mandatos legales. En cuanto a lo penal, la acusación señala que los presuntos delitos de resistencia o desobediencia a la autoridad y de omisión, rehusamiento o demora de actos funcionales; todo ellos contemplados en los artículos 368 y 377 del Código Penal.

"Se advierte claramente que con la renuencia manifiesta al cumplimiento de lo ordenado (...) la denunciada Espinoza Valenzuela ha quebrantado de manera grave e irreparable, (...) de un conglomerado de derechos fundamentales y humanos de mi patrocnada", señala el documento.

Peña solicita que la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales del Congreso tramite la denuncia para que se apliquen los procedimientos de antejuicio y juicio político, lo que podría resultar en la inhabilitación de Espinoza por hasta diez años para ejercer función pública.

De este modo, se conoció que la restituida fiscal Patricia Benavides solicitó a la titular del Ministerio Público, Delia Espinoza, que oficialice su retorno al cargo de fiscal suprema.