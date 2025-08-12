Patricia Benavides: Se reporta gran contingente de la PNP ante inminente restitución como fiscal suprema

12/08/2025 / Exitosa Noticias / Política

Luego de varias semanas de polémicas, la Junta de Fiscales Supremos convocó a Patricia Benavides para este martes 12 de agosto en la sede principal del Ministerio Público. El tema prioritario de este esperado cónclave es su inminente restitución como fiscal suprema luego que la sanción que pesaba en su contra expirara.

Fuerte contingente de la PNP ante inminente reincorporación de Patricia Benavides

Como se recuerda, la Junta Nacional de Justicia remitió una serie de oficios hacia el despacho de la fiscal de la Nación, Delia Espinoza, para que haga efectiva la restitución de la cuestionada fiscal a su cargo.

Sin embargo, la lideresa del Ministerio Público se negó a este hecho e incluso solicitó al Poder Judicial y al Congreso de la República ampliar la suspensión de Patricia Benavides a 36 meses. Pese a este pedido, el órgano de justicia nacional rechazó el mismo por lo que ya no existe impedimento alguno para la vuelta de Benavides.

Gran contingente policial en los exteriores del Ministerio Público. Se espera hoy la llegada de Patricia Benavides a una sesión extraordinaria de fiscales supremos



Por ello, sobre las 9:00 a.m. de este martes 12 de agosto se espera su presencia en la Fiscalía para sostener este esperado encuentro con la Junta de Fiscales Supremos.

Presentan denuncia constitucional contra Delia Espinoza

Como ya se había anunciado varios días atrás, el abogado de Patricia Benavides, Juan Peña Flores, presentó una denuncia constitucional contra la fiscal de la Nación, Delia Espinoza, por resistirse en repetidas oportunidades a restituir a su defendida a la Junta de Fiscales Supremos.

De acuerdo a su parecer, los constantes oficios de la Junta Nacional de Justicia, presidida por el cuestionado Gino Ríos, eran suficiente para devolverla a su cargo dentro del Ministerio Público.

"Se advierte claramente que con la renuencia manifiesta al cumplimiento de lo ordenado (...) la denunciada Espinoza Valenzuela ha quebrantado de manera grave e irreparable, (...) de un conglomerado de derechos fundamentales y humanos de mi patrocinada", indica parte del documento.

Patricia Benavides llega a la sede del Ministerio Público

Al cierre de esta nota, se conoció que Patricia Benavides ya se encuentra en la sede principal del Ministerio Público ubicada en la cuadra cinco de la avenida Abancay. Ahí, la fiscal serpa parte de la sesión de la Junta de Fiscales Supremos. Luego de esta reunión, su futuro dentro de la Fiscalía será definido de una vez por todas.

De esta manera, se registró un importante contingente policial en los exteriores del Ministerio Público ante la inminente restitución de Patricia Benavides como fiscal suprema.