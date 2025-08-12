¿Onelia Molina embarazada de Mario Irivarren? Chica reality sorprende en 'EEG'

12/08/2025 / Exitosa Noticias / Espectáculos

Onelia Molina desató una ola de rumores tras una escena que dejó a todos boquiabiertos. Durante un segmento del programa 'Esto es Guerra' (EEG), la chica reality comenzó a sentir náuseas, lo que levantó las sospechas de que estaría embarazada de Mario Irivarren.

Onelia Molina y Mario Irivarren se reconciliaron

Mario Irivarren y Onelia Molina se dieron una nueva oportunidad en el amor. Pues bien, la pareja se reconcilió tras el anuncio de su separación por el escándalo generado en la fiesta de Alejandra Baigorria, donde la popular 'Calavera Coqueta' expresó su deseo de cerrar ciclos con su expareja, Vania Bludau.

La chica reality aseguró que esta nueva etapa que vive con el hombre que calificó como "el amor de su vida" se dio recién el mismo día que ellos comentaron que estaban empezando a ver si las cosas funcionaban nuevamente tras su viaje a Chile.

"Yo sigo pensando que Mario es una persona increíble, tiene muchos valores, la gente ve a un Mario que es más formal, pero conmigo es un excelente ser humano, Sí, estoy con él. Por eso, he decidido darle una segunda oportunidad", señaló la modelo en 'América Hoy'.

Dichas declaraciones se dieron luego de que ambos se dieron un beso en el programa donde son participantes, 'EEG', desencadenando la sorpresa de muchos de sus seguidores, quienes le aconsejaban pensar mejor su decisión tras el escándalo mediático.

¿Onelia Molina espera su primer bebé?

En el marco de esta historia de amor, en la última emisión del reality 'EEG' se vio a la pareja formando parte de un juego de habilidad mental donde debían responder a una serie de preguntas de forma rápida; sin embargo, Onelia Molina dejó a todos en el set desconcertados cuando señaló que tenía náuseas.

"Hay quiero vomitar", expresó la doctora de profesión. Seguidamente, la conductora de 'EEG' no tardó en realizar una serie de interrogantes sobre la situación, en un intento de averiguar, si la modelo tenía síntomas por estar embarazada, a la espera de su primogénito.

"Esperen un break, escuché que ¿Onelia quiere vomitar? ¿Náuseas, dolor de cabeza, mucho sueño, agotada, reconciliación? Encima le pregunto y se pone roja ¿Bebichi, todo bien?", consultó Katia Palma y otro conductor agrega: "Yo la vi comiendo un pay de limón ¿Antojos? Ya se viene".

La chica reality solo atinó a sonreír y rápidamente mover la cabeza de un lado a otro, como señal de negativa, descartando así que se encuentre embarazada ante las cámaras de televisión.

De esta manera, Onelia Molina fue expuesta por Katia Palma en 'EEG' tras dar 'indicios' de que estaría en la dulce espera de su primer bebé con Mario Irivarren, luego de presentar náuseas en pleno juego en vivo.