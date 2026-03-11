Angye Zapata: Sicarios asesinan a balazos al padre de su hija tras dispararle al menos 14 veces

11/03/2026 / Exitosa Noticias / Espectáculos

Un nuevo hecho de sangre se registró hace unas horas en el distrito de Bellavista, en el Callao. El padre de la hija de la conocida bailarina Angye Zapata, Jean Paul Guerrero Rebaza, fue asesinado de al menos 14 disparos cuando salía de un condominio ubicado en la cuadra 58 de la avenida Alfredo Benavides.

Asesinan a la expareja de Angye Zapata

Según informó el programa Magaly TV, la firme, el violento ataque contra Jean Paul ocurrió alrededor de las 8:10 p.m. de ayer, 10 de marzo, cuando el hombre salía de un condominio. Repentinamente, dos sujetos a bordo de una motocicleta se acercaron para dispararle.

Jean Paul intentó huir del lugar para refugiarse en una tienda, pero fue alcanzado por los sicarios, quienes le dispararon a quemarropa. Según se informó, la Policía encontró al menos 14 casquillos de bala, lo cual refleja la violencia del ataque que sufrió Guerrero Rebaza.

En el lugar de los hechos, la Policía encontró rastros de sangre en el pavimento, debido a que la víctima intentó huir luego de ser herido. Jean Paul era conocido por ser el padre de la hija de Angye Zapata, bailarina de un programa sabatino y amiga del cantante Chechito.

Magaly Medina dio a conocer que Jean Paul tuvo varios líos policiales, ya que alguna vez estuvo involucrado en eventos donde hubo disparos. También fue intervenido en flagrancia en un caso de tráfico ilícito de drogas. Además, uno de sus primos estuvo vinculado a una peligrosa organización criminal.

El ampay de Angye Zapata y Chechito

El septiembre del 2025, Magaly TV, La Firme sacó a la luz un ampay de Chechito dando besos apasionados a Angye Zapata. El registro, que se produjo en la madrugada tras una presentación del artista. El registro ocurrió a las 5:10 de la madrugada del domingo, luego de una presentación de Chechito en una discoteca ubicada en el distrito de Independencia. Tras salir acompañado de su manager, el cantante se dirigió al Callao, donde se encontró con Angye Zapata, reconocida por su paso como bailarina en La Chola Chabuca.

El primer beso fue tomado por la bailarina, seguido de un segundo más prolongado, confirmando la cercanía entre ambos. Magaly Medina comentó durante la transmisión: "Ahora nadie va a decir que no es Angie Zapata porque lo hemos verificado esta vez. Sí se hizo la verificación del caso y sí era ella, y es Chechito".

Es así que, el asesinato de la expareja de Angye Zapata generó conmoción entre vecinos de la zona, quienes alertaron a las autoridades tras escuchar múltiples disparos. La Policía inició las investigaciones para identificar a los responsables del ataque y determinar el móvil del asesinato, mientras se revisan cámaras de seguridad cercanas al lugar donde ocurrió el violento crimen.