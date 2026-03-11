Comas: Delincuentes atacan a balazos bus de empresa Evipusa en paradero inicial de Collique

11/03/2026 / Exitosa Noticias / Actualidad

Un nuevo ataque armado contra transportistas se registró hace unas horas en Comas. Esta vez, delincuentes dispararon contra un bus de la empresa Virgen de la Puerta Evipusa, popularmente conocidos como 'La Collique'. La Policía ya inició las investigaciones para capturar a los responsables.

Nuevo ataque contra transportistas en Comas

Según informó nuestro reportero Michael Sánchez, el terrible hecho ocurrió aproximadamente a las 9:30 p. m. de este martes 10 de marzo, cuando el bus se encontraba en su paradero inicial, ubicado en la avenida Milagros de Jesús, en la zona de Collique, en Comas.

Según testigos, el bus estaba estacionado en su paradero cuando, repentinamente, dos sujetos aparecieron a bordo de una motocicleta y, sin decir una sola palabra, dispararon al menos cinco veces contra la unidad de transporte público. El ataque alarmó a los vecinos de la zona, quienes aseguran estar cansados de la delincuencia.

"Lo que tengo entendido es que es un tema de extorsión, es lo que me han comentado. También me dijeron que están pidiendo dinero a los de la empresa de los carros naranjas de Collique", dijo uno de los vecinos.

Hasta el lugar llegó personal de Serenazgo del distrito, así como agentes de la Policía, quienes recogieron los casquillos de bala que quedaron en la escena para iniciar las investigaciones correspondientes.

Otro ataque en Lima Norte

Hace unas horas, un chofer de bus de transporte público de la empresa Translicsa resultó herido de bala, luego de que desconocidos atacaran su unidad cuando aún tenía pasajeros a bordo. El ataque ocurrió la avenida El Sol de Naranjal, cerca del cruce con la avenida Pacasmayo, en San Martín de Porres, cuando el bus realizaba su recorrido habitual y, repentinamente, fue atacado por dos sujetos a bordo de una motocicleta.

El chofer del bus fue identificado como Toribio Espinoza y, según informó la Policía, tendría aproximadamente 44 años. Las autoridades también confirmaron que el transportista habría recibido cuatro impactos de bala, principalmente a la altura del hombro y en las piernas

La víctima fue trasladada de emergencia al hospital Cayetano Heredia para recibir atención y, en este momento, está siendo operada debido a la gravedad de sus heridas. Mientras tanto, agentes de la Policía ya iniciaron las investigaciones para dar con los delincuentes que atacaron el bus.

Es así que, en menos de 24 horas se han registrado dos ataques a buses de transporte público, ambos en Lima Norte. El último ocurrió en Comas, donde los delincuentes dispararon hasta cinco veces contra el vehículo y se presume que se trataría de un caso de extorsión.