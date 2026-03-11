Suheyn Cipriani se pronuncia tras denuncia por haber trabajado en el Congreso: "Información inexacta"

11/03/2026 / Exitosa Noticias / Espectáculos

La modelo Suheyn Cipriani decidió romper su silencio luego del revuelo que se generó tras revelarse que trabajó en el Congreso de la República del Perú. A través de un extenso comunicado en sus redes sociales, la también figura mediática aclaró su situación y respondió a las críticas que surgieron en los últimos días.

¿Qué dijo Suheyn Cipriani sobre su trabajo en el Congreso?

En su mensaje, Cipriani explicó que las primeras veces que acudió al Parlamento fue cuando se encontraba embarazada y que, en ese momento, su intención era sumarse como voluntaria al Comité de Damas. Según detalló, realizó dos visitas para ofrecer su apoyo en actividades sociales vinculadas a esta organización.

"Debo ser enfática y señalar que mis visitas no estuvieron relacionadas con situaciones negativas. De este modo, rechazo toda insinuación maliciosa vertida por diferentes medios de comunicación y redes sociales", señaló la modelo en el comunicado que difundió para responder a los cuestionamientos.

Asimismo, contó que colaboró como voluntaria durante cinco meses, entre octubre de 2024 y febrero de 2025. Durante ese tiempo participó en distintas actividades sociales sin recibir ningún pago, experiencia que, según explicó, incluso quedó registrada en fotografías y publicaciones compartidas en redes sociales.

La modelo también reconoció que más adelante sí tuvo un vínculo laboral con el Parlamento. Precisó que trabajó entre abril y julio de 2025 como auxiliar, un puesto que, según explicó, pertenece a una categoría inicial dentro de la escala laboral y para el que aseguró cumplir con todos los requisitos exigidos.

Finalmente, Cipriani reveló que durante su embarazo atravesaba una etapa muy difícil marcada por violencia física y psicológica. En ese contexto, explicó que buscó mantenerse ocupada y encontrar un espacio positivo fuera de casa, por lo que decidió involucrarse en actividades sociales y ahora pide que no se sigan alimentando las polémicas.

Las acusaciones contra Suheyn

De acuerdo con el informe difundido por medios locales, Cipriani fue incorporada en abril de 2025 como personal de confianza del Congreso, durante la gestión del entonces titular del Congreso, Eduardo Salhuana. Su designación se concretó con rapidez y le permitió acceder a una remuneración mensual de aproximadamente S/4.500.

Para cumplir con los requisitos exigidos para el cargo, la influencer presentó un certificado laboral que señalaba que había trabajado como administradora en la empresa TYC Brasil S.A.C. entre noviembre de 2020 y febrero de 2024. Este documento acreditaba más de tres años de experiencia administrativa, un requisito clave para ocupar el puesto dentro del Congreso.

De esta manera, Suheyn Cipriani buscó aclarar su paso por el Congreso de la República del Perú y poner fin a las especulaciones. La modelo aseguró que actuó con transparencia, defendió su experiencia en labores sociales y pidió que no se continúe difundiendo información que, según afirma, no refleja la verdad.