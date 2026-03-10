Detienen en Huacho a extranjero investigado por "gota a gota" y presunto abuso de menores

10/03/2026 / Exitosa Noticias / Policial

La Policía Nacional del Perú (PNP) detuvo en la ciudad de Huacho al ciudadano colombiano André Ocampo Arias, quien es investigado por su presunta participación en extorsión bajo la modalidad de préstamos "gota a gota" y delitos contra la libertad sexual.

La intervención se realizó luego de que el Poder Judicial emitiera una orden de detención, tras las denuncias presentadas y las diligencias realizadas por agentes de inteligencia del Ministerio del Interior y personal policial de investigación de la zona.

De acuerdo con las indagaciones preliminares, el detenido se dedicaba a otorgar préstamos informales a vecinos de distintos distritos de la provincia de Huaura, actividad que realizaba mediante el sistema conocido como "gota a gota", caracterizado por cobros diarios y altos intereses.

Las autoridades indicaron que el investigado se desplazaba principalmente por zonas alejadas de la ciudad para realizar el cobro de las cuotas a las personas que habían recibido dinero bajo esta modalidad.

Investigación policial

Según la investigación policial, durante sus recorridos el sujeto preguntaba a los vecinos si había menores de edad solas en sus viviendas. De acuerdo con los reportes, estas consultas se habrían repetido en diferentes lugares donde acudía para cobrar los préstamos.

Posteriormente, y según las denuncias presentadas, el hombre habría ingresado a algunos domicilios donde se habrían producido presuntos ultrajes sexuales contra menores.

Las autoridades señalaron que al menos cuatro casos han sido denunciados, los cuales forman parte de la investigación en curso. Estos hechos se encuentran registrados en las denuncias realizadas ante las autoridades.

Operativo y diligencias

La detención del ciudadano colombiano se ejecutó en cumplimiento de una orden judicial. Tras su captura, el investigado fue puesto a disposición de las autoridades para continuar con las diligencias correspondientes.

Durante el operativo también estuvo presente el general Manuel Farías Zapata, quien llegó al lugar para supervisar las acciones policiales y coordinar el avance de las investigaciones.

La policía indicó que las diligencias continuarán con la recopilación de testimonios, revisión de denuncias y otras acciones para esclarecer los hechos. Asimismo, se busca determinar si existen más posibles víctimas o nuevos casos relacionados con el investigado.

El caso ha generado preocupación en la provincia de Huaura, debido a la posible relación entre el sistema de préstamos "gota a gota" y otros delitos que afectan a la seguridad de la población.

Las autoridades informaron que las investigaciones siguen en curso y se espera que en los próximos días se realicen nuevas diligencias para esclarecer los hechos denunciados.