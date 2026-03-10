Músicos de Amor Rebelde cuentan el terror que vivieron durante atentado en discoteca de Trujillo

10/03/2026 / Exitosa Noticias / Espectáculos

La madrugada del pasado viernes 7 de marzo se registró un atentado en la discoteca Dalí de Trujillo, donde aproximadamente 40 personas resultaron heridas. Los integrantes de la agrupación que se estaba presentando esa noche, Amor Rebelde, narraron por primera vez los terribles momentos que vivieron al momento de la explosión y prometieron ayudar a las familias de los afectados.

Músicos de Amor Rebelde vivieron pesadilla en discoteca

Jairo Campos y Paola Rubio, animador y una de las vocalistas de la agrupación, hablaron por primera vez para las cámaras sobre el atentado que sufrieron el último fin de semana. Ambos afirmaron que se sienten muy preocupados por lo sucedido, ya que tienen a sus familias esperándolos en casa después de los shows.

"Nosotros tenemos miedo y solamente queremos trabajar", dijo Paola Rubio, quien también narró los terribles momentos que le tocó vivir a ella y a sus demás compañeras en el preciso instante en que el explosivo fue detonado al interior de la discoteca Dalí.

"Estábamos bailando y escuchamos algo. Todos pensaron que era el sonido, pero luego vemos que la gente se iba y había personas en el piso. Nos bajamos todos. Había gente escondida en el baño. Nos asustamos bastante y con mis compañeros nos pusimos a llorar ", contó con mucho miedo.

Paola indicó que, tras producirse la explosión, el equipo de seguridad del evento los sacó del escenario y del local con ayuda de la Policía. También narraron que durante esa salida vieron a muchos jóvenes heridos en el piso, y actualmente se sabe que varios se encuentran en estado de gravedad.

Músicos ayudarán a afectados tras explosión

Finalmente, los músicos se pusieron a disposición de las familias de los afectados y pidieron que los contacten para poder ayudarlos económicamente y velar por la recuperación de las personas que salieron a divertirse y lamentablemente terminaron en UCI.

"Vamos a apoyar económicamente y desearles lo mejor, que estén tranquilos" , dijo Paola. "Contáctennos para ver la manera en que nuestro mánager pueda comunicarse y apoyarlos, porque son fans que han ido a ver el espectáculo de Amor Rebelde", dijo el el 'Santeño'.

De esta manera, los integrantes de Amor Rebelde aseguraron que lo vivido en la discoteca Dalí fue uno de los momentos más difíciles de su carrera. Aún con el temor por lo ocurrido, expresaron su solidaridad con los heridos y sus familias, y reiteraron su disposición para brindar ayuda económica a quienes resultaron afectados por el atentado.