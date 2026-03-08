¡Golpe al bolsillo! Panaderos advierten posible alza del pan por emergencia del gas de Camisea

08/03/2026 / Exitosa Noticias / Actualidad

Panaderos alertan impacto por crisis del gas

La reciente emergencia en el suministro de gas natural ha puesto en alerta a miles de panaderías en el país. El problema afecta directamente a negocios que utilizan este combustible para el funcionamiento de sus hornos y equipos de producción.

Desde el sector panificador se advierte que si el problema con el gas continúa durante varios días, el costo de producir pan podría aumentar, lo que finalmente terminaría reflejándose en el precio que pagan los consumidores.

El gremio panadero explica que el gas es uno de los recursos clave para la elaboración diaria de pan, especialmente en panaderías medianas y grandes. Cuando el suministro se reduce o se encarece, los negocios se ven obligados a buscar otras fuentes de energía, que muchas veces resultan más costosas.

Ante este escenario, algunos empresarios del sector señalan que el impacto podría sentirse en el bolsillo de las familias si la emergencia energética no se resuelve pronto.

Además, recuerdan que el sector ya viene enfrentando incrementos en varios insumos básicos utilizados para la producción.

El precio del pan depende de varios factores

La Asociación Peruana de Empresarios de la Panadería y Pastelería (ASPAN) ha señalado en otras ocasiones que el precio del pan depende de diversos elementos, como los costos de los insumos, la energía y el tipo de cambio.

El presidente del gremio panadero, Pío Pantoja, explicó en una entrevista que los costos de producción han aumentado considerablemente en los últimos años, lo que complica mantener precios estables para los consumidores.

"La estructura de costos de las empresas del sector ha subido entre 65% y 70%", indicó el dirigente del gremio.

Pantoja también señaló que los panaderos no pueden subir los precios con facilidad debido a la alta competencia que existe en el país.

"Inmediatamente sube el pollo o el combustible, inmediatamente cualquiera actualiza el precio. Los panaderos no podemos hacer eso porque somos demasiados a nivel nacional, hay demasiada competencia".

Según el gremio, en el Perú existen miles de panaderías que compiten entre sí, por lo que muchas veces optan por reducir el tamaño del pan antes que subir su precio, con el objetivo de no perder clientes.

Por ahora, los panaderos señalan que la situación se mantiene bajo observación. Sin embargo, advierten que si el problema con el gas se prolonga, será difícil evitar que el costo de producción termine trasladándose al precio final del pan, uno de los alimentos más consumidos por las familias peruanas.