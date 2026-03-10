Magaly cuestiona las actitudes de Carlos Alcántara tras separarse de su esposa: "¡Viejo verde!"

10/03/2026 / Exitosa Noticias / Espectáculos / Actualizado al 11/03/2026
Carlos Alcántara ha dado un gran cambio en su estilo de vida desde que se separó de su esposa, Jossie Lindley, ya que ahora se muestra rejuvenecido en redes sociales y hasta saliendo de noche con jovencitas. Magaly Medina no pudo evitar cuestionar las nuevas actitudes del actor y aseguró que estaría viviendo una crisis a sus 60 años.
Magaly opina sobre el cambio de Carlos Alcántara
La conductora de ATV se tomó unos minutos para opinar sobre la nueva imagen que está proyectando el recordado 'Cachín' tras terminar su relación de 15 años. Magaly dijo que se tomó el tiempo de ver el Instagram del actor y, en base a eso, lo comparó con algunas modelos.
"Estoy asombrada. Él parece muy orgulloso de su cuerpo. Parece esas chicas que pasan para su OnlyFans, o aquellos modelos que hacen de su Instagram como si estuvieran mostrando su CV. Cachín ahora muestra los músculos, que ha bajado de peso; es como si estuviera en vitrina y ofreciéndose a las mejores postoras", dijo en un inicio.
El actor, que actualmente tiene 61 años, sorprendió a sus seguidores hace unos días al aparecer mostrando su cuerpo y el resultado de los ejercicios y la dieta que viene realizando. "Bajando grasa corporal. Definiendo músculo. Bajando el abdomen", escribió junto a las imágenes.
Carlos también ha confesado en un podcast que le gusta su cuerpo y, días después, fue captado saliendo de un restaurante con una cantante de salsa, quien al ser consultada por su relación con el actor dijo que se conocieron por Instagram. Según contó, él la invitó a cenar y no pasa nada más, ya que solo son amigos.
Magaly no pudo evitar sentirse alarmada por la actitud de Alcántara y dijo: "Se luce así en las fotos, bastante atrevido. Parece que se siente feliz y orgulloso del cuerpo que tiene, es como que le hubiera venido un arranque de nueva juventud. Creo que eso le pasa algunos hombres que no vivieron lo suficiente (...) Va a discotecas de chibolos, pero qué feo se ve un viejo verde", dijo entre bromas.
Es así que, en medio de su nueva etapa personal tras separarse de Jossie Lindley, Carlos Alcántara viene mostrando una imagen más renovada en redes sociales. Sin embargo, este cambio no pasó desapercibido para Magaly Medina, quien cuestionó sus actitudes y sugirió que el actor estaría viviendo una etapa de crisis a sus 60 años.