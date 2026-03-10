RADIO EXITOSA 95.5 FM EN VIVO
6.1 HDPODCAST
Más
Actualidad
¡Preocupante cifra elevada!

Alarma por El Niño Costero: 52% de los distritos del país están declarados en emergencia, afirmó Gobierno

Más de la mitad de los distritos de todo el Perú se encuentran declarados en estado de emergencia ante los daños que ocascionó el fenómeno El Niño Costero, afirmó la premier Denisse Miralles.

Gobierno: Más de la mitad de distritos del país están en emergencia por El Niño
Gobierno: Más de la mitad de distritos del país están en emergencia por El Niño PCM

10/03/2026 / Exitosa Noticias / Actualidad / Actualizado al 10/03/2026

Síguenos en Google News Google News

Los graves daños ocasionados en numerosas regiones del país debido al fenómeno El Niño Costero obligaron a que sean declaradas en emergencia. Según la PCM, más de la mitad de los distritos se encuentran en esta situación.

Cifra preocupante de distritos en emergencia climática

En las últimas semanas, los desastres por lluvias, activación de quebradas y huaicos han generado desde lamentables pérdidas humanas hasta daños materiales y percances en el sistema vial a nivel nacional.

Ante ello, durante el segundo día consecutivo de reporte nacional desde el Centro de Operaciones de Emergencia Nacional (COEN), la premier Denisse Miralles brindó cifras concretas.

"Son 52% de los distritos de todo el país que están declarados en emergencia climática. Es un número bastante alto", indicó.

La jefa de Gabinete informó que se ha presentado una mayor incidencia de emergencias en Tumbes, Piura, Lambayeque, Cajamarca, Arequipa, Ayacucho y Madre de Dios.

Clases virtuales y trabajo remoto disminuyó tráfico hasta 30%, asegura premier: "Se redujo el uso de combustible"
Lee también

Clases virtuales y trabajo remoto disminuyó tráfico hasta 30%, asegura premier: "Se redujo el uso de combustible"

Además, recordó que el Gobierno no solo se ha desplegado a nivel nacional para la atención de las emergencias, sino que también mantiene una coordinación directa y articulada con las autoridades regionales y locales.

Peligro de huaicos en seis regiones por alerta de activación de quebradas.
Peligro de huaicos en seis regiones por alerta de activación de quebradas.

Miralles sostuvo que también se articulan esfuerzos con la población y las diferentes instituciones del Estado para asegurar una atención oportuna a los ciudadanos afectados por las lluvias.

Premier Miralles anuncia presentación de observatorio para monitorear apoyo ante desastres por lluvias
Lee también

Premier Miralles anuncia presentación de observatorio para monitorear apoyo ante desastres por lluvias

Ejecutivo brindará reportes

Durante el reporte de acciones frente a las lluvias intensas, la presidenta del Consejo de Ministros informó que dichos reportes se realizarán de lunes a viernes, exactamente al mediodía para tener un balance de los daños e informar a la ciudadanía.

"En la última semana, el Gobierno ha ejecutado más de 36 intervenciones de emergencia en 16 regiones del país y el objetivo ha sido restablecer la conectividad vial, proteger a la población frente a los derrumbes, huaicos e inundaciones (...)", dijo ante los medios, este martes 10 de marzo.

En tal sentido, Miralles detalló que los distintos ministros de Estado han asistido hasta las distintas regiones que se han visto seriamente afectadas ante derrumbes, huaicos, inundaciones y otros desastres naturales; esto para brindar la atención correspondiente.

Ante la reactivación de lluvias en distintas zonas, la premier indicó que el Gobierno pretende tener acciones no solo reactiva, sino también "preventivas". Además, indicó que los coordinadores de INDECI estarían trabajando en conjunto con las autoridades de gobiernos regionales y locales.

Más de la mitad de los distritos de todo el Perú se encuentran declarados en estado de emergencia ante los daños que ocascionó el fenómeno El Niño Costero, afirmó la premier Denisse Miralles.

Temas relacionados Denisse Miralles El Niño costero emergencia Gobierno lluvias PCM Presidencia del Consejo de Ministros

Siga leyendo

Seguir leyendo

Últimas noticias
SIGUIENTE NOTA