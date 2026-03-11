Melissa Loza rompe en llanto al revelar que su madre falleció tras perder la batalla contra el cáncer

11/03/2026 / Exitosa Noticias / Espectáculos

Melissa Loza estaba atravesando uno de los momentos más difíciles de su vida, ya que su madre falleció el último sábado luego de una larga batalla contra el cáncer. La competidora de Esto es guerra se mostró sumamente conmovida y confesó que la partida de su mamá la afectó profundamente, pero está intentando sobreponerse y continuar con su vida.

Melissa Loza sufre por la muerte de su madre

Durante la más reciente emisión de Esto es guerra, el conductor Mathías Brivio tomó unos minutos del programa para darle nuevamente la bienvenida a Melissa y contar que estuvo ausente en la competencia debido a la complicada situación familiar que atravesó en los últimos días.

Después de unos instantes, Melissa tomó la palabra y, tras agradecer a los conductores y a la producción del programa, indicó que la muerte de su madre la llevó a vivir uno de los días más duros de su vida junto a su familia.

"La partida de mi mami fue el sábado. Mi valiente, porque así le llamaba, demostró una fortaleza impresionante y luchó hasta el final. Ella sabe que me siento más que orgullosa de ella y nos dejó una gran enseñanza de vida a mis hermanos y a mí", dijo.

Melissa hizo énfasis en que lo sucedido con su madre les ha enseñado a seguir luchando con mucha fortaleza ante las adversidades que se presenten en la vida. También se mostró sumamente conmovida al recordar los mejores momentos que ha pasado junto a su madre.

"Quiero agradecerles a todos por sus mensajes y agradecer al doctor por acompañarnos en este proceso. Gracias infinitas por todo lo que hizo por nuestra mamá. Ahora toca seguir adelante, porque eso es lo que ella hubiera querido. Amaba este programa y cada punto será para ella", dijo entre lágrimas.

El mensaje de Melissa Loza a su madre meses antes

Hace un mes, en plena emisión de Esto es guerra, Melissa Loza conmovió al dedicar un emotivo mensaje a su madre que enfrenta el cáncer, dejando ver el difícil proceso que vive su familia y la fortaleza con la que hoy intenta salir adelante.

La competidora sorprendió al tomar la palabra en pleno programa en vivo para hablar, por primera vez de forma abierta, sobre lo que viene atravesando su familia. Con la voz visiblemente cargada de melancolía, Melissa Loza explicó que este golpe inesperado también le ha dejado importantes aprendizajes personales.

Pese al dolor por la pérdida de su madre, Melissa Loza decidió regresar a Esto es guerra para continuar con sus compromisos. Entre lágrimas, aseguró que honrará su memoria con fortaleza y dedicación. La competidora también agradeció el apoyo recibido y recordó que su mamá siempre la alentó a seguir adelante.