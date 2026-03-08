Denisse Miralles envía mensaje por el Día Internacional de la Mujer: Esto fue lo que dijo HOY, 8 de marzo

08/03/2026 / Exitosa Noticias / Actualidad

En el marco del Día Internacional de la Mujer, la presidenta del Consejo de Ministros, Denisse Miralles, envió un mensaje a todas las peruanas, la mañana de hoy, domingo 8 de marzo, desde San Borja.

Tras regresar del Cusco, luego de inspeccionar los avances de la reparación del gasoducto de gas natural, la primera ministra se hizo un espacio para participar en una caminata en homenaje por el aniversario de número de 51 de esta importante efeméride mundial.

Ratifica compromiso del Gobierno en favor de todas las mujeres el Perú

Tal como lo expresaran diversas instituciones del Estado, la titular de la Presidencia del Consejo de Ministros (PCM) no fue ajena al día que reconoce los derechos de todas las mujeres del mundo. En ese sentido, reafirmó la voluntad del Poder Ejecutivo de hacer prevalecer y respetar la igualdad de oportunidades entre hombres y mujeres.

"Desde el Gobierno reafirmo mi compromiso de seguir impulsando espacios donde el talento, el esfuerzo y la capacidad de las mujeres contribuyan a seguir desarrollando nuestro Perú", expresó esta mañana.

Este no es el primer pronunciamiento de la administración que preside José María Balcázar, desde tempranas horas del día, las redes sociales del Gobierno del Perú expresan un mensaje dirigido a todas las mujeres del país, en el que destaca su "fuerza, resiliencia y el aporte invaluable" para la construcción de una sociedad más justa e igualitaria.

Si bien es cierto que la Organización de las Naciones Unidas (ONU) reconoce oficialmente el Día Internacional de la Mujer desde 1975, a lo largo de la historia se han gestado acontecimientos históricos que han permitido su reconocimiento ante la sociedad, como, por ejemplo, la Segunda Conferencia Internacional de Mujeres Socialistas de Dinamarca en 1910, la cual marcaría el inicio de su derecho al voto universal.

Los derechos de la mujer en nuestro país empezaron a hacerse respetar recién en 1955, cuando el entonces presidente Manuel Odría promulgó la ley que garantizaba su participación al sufragio. Al año siguiente, por primera vez fueron parte de una jornada electoral y, en aquella ocasión, nueve mujeres lograron ingresar al Congreso, siendo en total ocho diputadas y una senadora.

Su constante participación en la política nacional es una clara muestra de su capacidad para asumir retos de alcance nacional, no por algo han presidido los cargos más altos del Tribunal Constitucional, el Ministerio Público y el Poder Judicial y, en el sector privado, su liderazgo es cada vez más relevante en la toma de decisiones para darle estabilidad y empleo al país.

Esta importante conmemoración no solo nos debe hacer recordar sus esfuerzos para vivir en un mundo de igualdades, también nos debe invitar a reflexionar sobre su situación actual y sobre lo que nos falta hacer como sociedad para erradicar las desigualdades, garantizar sus derechos y combatir los diferentes tipos de violencia a las que son sometidas diariamente.