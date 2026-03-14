Funcionarios de la Municipalidad de Machu Picchu fueron detenidos tras beber licor dentro de palacio municipal

14/03/2026 / Exitosa Noticias / Cusco

Un hecho bochornoso ocurrió al interior de la Municipalidad de Machu Picchu donde siete funcionarios municipales fueron detenidos cuando se encontraban consumiendo licor al interior del municipio.

El episodio se dio el pasado jueves 12 de marzo por la noche. Los efectivos de la Policía Nacional del Perú de la comisaría de Urubamba fueron alertados gracias a una llamada anónima por lo que en ese momento acudieron de inmediato al palacio municipal.

Siete funcionarios detenidos tras beber licor dentro de Municipalidad

En ese momento, los agentes, junto a un representante del Ministerio Público, descubrieron a los trabajadores municipales ingiriendo bebidas alcohólicas en las oficinas de la Municipalidad de Machu Picchu.

Entre los detenidos se encuentran el gerente municipal y el gerente de Recursos Humanos, además de otros funcionarios de alto rango. Todos ellos fueron llevados a la comisaría de Urubamba donde ya se encuentran a disposición de las autoridades.

El jefe de la Región Policial Cusco, general PNP Virgilio Velásquez aseguró que se percataron de esta lamentable situación tras recibir una llamada anónima. Los funcionarios se encontraban en el cuarto piso junto a botellas de licor y latas de cerveza.

"Tomamos conocimiento mediante una llamada anónima de que un grupo de personas estarían tomando licor en las instalaciones de la municipalidad, exactamente en el cuarto piso", indicó.

Siete funcionarios fueron capturados por beber licor en la Municipalidad.

Los capturados fueron identificados como Emil Suylo, Washington Sivincha, Humber Huillca, Carlos Loyaga, Edison Arias, Edwin Canaza y Hussein Quispe. Según el general, estos serían acusados por el delito contra la administración pública, en la modalidad de peculado de uso, en agravio del Estado peruano.

Municipalidad separa a funcionarios

La Municipalidad de Machu Picchu respondió rápidamente ante este bochornoso hecho a través de un comunicado. En este escrito anuncian la inmediata separación de los capturados por la PNP.

Según indicaron, esta medida se toma preventivamente para garantizar la correcta investigación de los hechos. Además, reflejaron su rechazo por este tipo de conductas por parte de sus trabajadores.

"Esta decisión se adopta con el objetivo de garantizar la transparencia, la correcta gestión pública y el respeto al debido proceso, reafirmando el compromiso institucional de colaborar plenamente con las investigaciones que vienen siendo realizadas por los entes competentes", indicaron.

En resumen, siete funcionarios de la Municipalidad de Machu Picchu fueron detenidos cuando se encontraban bebiendo licor al interior del palacio municipal. Los detenidos fueron separados y ya se encuentran a disposición de las autoridades para las investigaciones.