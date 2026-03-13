Gobierno buscará evitar OTRA crisis del gas con nuevas reservas y una planta regasificadora

13/03/2026 / Exitosa Noticias / Actualidad

Este viernes, el Gobierno anunció la superación de la crisis del gas natural, en su día 13, tras la reparación total del ducto de Camisea siniestrado. Para evitar que ocurra un escenario similar a futuro, el ministro de Energía y Minas anunció nuevas acciones.

"Una planta regasificadora aseguraría el abastecimiento"

El pasado 1 de marzo, una fuga en un gasoducto de la empresa TGP y su posterior deflagración en Cusco generó la emergencia de este recurso energético, debido a que se interrumpió su sistema de transporte a todo el país.

Ello trajo consigo una grave crisis de desabastecimiento que impactó negativamente en miles de familias en Lima y en diversas regiones del país. Las medidas del Gobierno recayeron en clases virtuales, teletrabajo y una racionalización para reducir drásticamente el consumo del gas.

Pese a que el Ejecutivo anunciara el reabastecimiento gradual este viernes, el alza de precios de combustibles y del balón de gas doméstico que provocó la especulación y el acaparamiento ante la desesperación aun no termina de mitigarse a día de hoy.

Para prevenir una crisis de alto impacto como esta, en diálogo con Canal N, el titular del Minem, Ángelo Alfaro Lombardi, sostuvo que el Ejecutivo ha resuelto impulsar la exploración de nuevas reservas de gas natural.

Ángelo Alfaro, ministro de Energía y Minas, destacó el restablecimiento del abastecimiento del GNV en grifos para taxis: "Fue una decidia criminal de gobiernos anteriores porque pararon proyectos como la regasificadora" ► https://t.co/QTAt5w7uQw pic.twitter.com/ajULsNMVBn — Canal N (@canalN_) March 13, 2026

El ministro precisó que se contempla la construcción de una planta regasificadora, a fin de sacar lecciones de la emergencia y reforzar la seguridad energética del Perú, clave para su desarrollo social e industrial.

Planta evitaría "cualquier tipo de colapso"

El pasado 4 de marzo, en el cuarto día de la emergencia por el gas, Alfaro fue consultado sobre la posibilidad de construir un segundo ducto para evitar una compleja situación como la que se vivió. Sin embargo, rechazó la posibilidad.

Por ello, reconoció que lo que se contempla es la construcción de una planta regasificadora en la costa para evitar un colapso energético. Esto ayudaría a contar con una reserva de este recurso natural en situaciones como la ocurrida en La Convención.

"Hay la posibilidad de instalar una planta regasificadora, lo cual es mucho más conveniente para el Perú. Teniendo una planta, tendríamos la oportunidad de comprar gas de donde sea, aparte de tener una reserva propia lo cual evitaría cualquier tipo de colapso", precisó el ministro.

A modo de lección tras la crisis del gas natural, el ministro de Energía y Minas, Ángelo Alfaro, anunció que el Gobierno impulsará nuevas reservas y buscará construir una planta regasificadora.