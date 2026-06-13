Autorizan viaje de Ministro de Relaciones Exteriores al Vaticano: Carlos Pareja acompañará a Balcázar

13/06/2026 / Exitosa Noticias / Política

Autorizan viaje del ministro de Relaciones Exteriores, Carlos Pareja, mediante la Resolución Suprema N.º 177-2026-PCM. El canciller podrá acompañar al presidente José María Balcázar en su visita oficial al Vaticano para sostener una audiencia privada con el papa León XIV.

Canciller Carlos Pareja irá al Vaticano con José Balcázar

En el último viernes 12 de junio se dio a conocer que el Congreso autorizó al presidente José María Balcázar viajar a Ciudad del Vaticano, con la finalidad de sostener un encuentro con el papa León XIV y oficializar su visita a nuestro país con fecha tentativa del 10 de noviembre del presente año.

Tras esa noticia, también se destacó que se autorizó el viaje, en comisión de servicios, del ministro de Relaciones Exteriores, Carlos Pareja, a la ciudad de París, República Francesa, a la ciudad de Roma, República Italiana y a la Santa Sede, del 14 al 20 de junio. La medida fue oficializada mediante la Resolución Suprema N.° 177-2026-PCM, publicada en el boletín de Normas Legales del Diario Oficial El Peruano.

La normativa vigente precisa que el canciller Carlos Pareja acompañará al jefe de Estado peruano a su visita al Vaticano para su audiencia privada con el papa León XIV para extenderle la importancia del fortalecimiento de las relaciones entre el Perú y la Santa Sede, así como para el seguimiento de los asuntos de interés común.

Itinirerario del viaje del ministro de Relaciones Exteriores

Además, en la resolución ministerial se detalla que el ministro de Relaciones Exteriores sostendrá junto al presidente del Perú, durante esas fechas autorizadas, las siguientes reuniones:

El 16 de junio, una audiencia con el Secretario General de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE) en la ciudad de París, República Francesa, Mathias Cormann , con el propósito de ratificar el firme compromiso con el proceso de adhesión como política de Estado, en particular, en el contexto de la próxima la transferencia de mando.

una audiencia con el Secretario General de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE) en la ciudad de París, República Francesa, , con el propósito de con el proceso de adhesión como política de Estado, en particular, en el contexto de la próxima la transferencia de mando. El 17 de junio , sostendrá junto al mandatario, una reunión de trabajo con el Director General de la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y Agricultura (FAO) en la ciudad de Roma, República Italiana, con la finalidad de dialogar sobre los principales programas de cooperación que se ejecutan en el Perú para la erradicación del hambre y la malnutrición, en el ámbito del Marco de Programación País.

, sostendrá junto al mandatario, una reunión de trabajo con el Director General de la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y Agricultura (FAO) en la ciudad de Roma, República Italiana, con la finalidad de dialogar sobre los principales programas de cooperación que se ejecutan en el Perú para la erradicación del hambre y la malnutrición, en el ámbito del Marco de Programación País. El 18 de junio sostendrá en la ciudad de Roma, una reunión de trabajo con el Secretario General de la Organización Internacional Ítalo-Latinoamericana (IILA), señor Giorgio Silli, con la finalidad de dialogar sobre los principales programas de cooperación que se ejecutan en el Perú y las perspectivas de colaboración a futuro.

sostendrá en la ciudad de Roma, una reunión de trabajo con el Secretario General de la Organización Internacional Ítalo-Latinoamericana (IILA), señor Giorgio Silli, con la finalidad de dialogar sobre los principales programas de cooperación que se ejecutan en el Perú y las perspectivas de colaboración a futuro. El 19 de junio una reunión de trabajo con el Gran Canciller de la Soberana Orden Militar y Hospitalaria de San Juan de Jerusalén, de Rodas y de Malta.

¿Quién lo reemplazará en Perú durante su viaje?

Finalmente, se resalta que el despacho de Relaciones Exteriores quedará a cargo del premier Luis Enrique Arroyo, en tanto dure la ausencia del ministro Carlos Pareja en el extranjero.

La resolución suprema lleva la firma del presidente José María Balcázar, del jefe del Gabinete Ministerial Luis Arroyo y del ministro de Relaciones Exteriores, Carlos Pareja. Con ello, se autoriza el viaje del Canciller al Vaticano del 14 al 20 de junio.