¡Vuelve el GNV! Restablecimiento del suministro de gas natural se retoma de forma progresiva, asegura Gobierno

14/03/2026 / Exitosa Noticias / Actualidad

El Gobierno del Perú confirmó el reabastecimiento del suministro de gas natural en los grifos del país, tal y como lo había anunciado el presidente José María Balcázar. Según precisó, desde el Ejecutivo se continúan tomando medidas para garantizar dicho abastecimiento tras la crisis energética.

Tras culminación de trabajos en Megantoni

Mediante su cuenta oficial de 'X', antes Twitter, el Estado peruano realizó una publicación en donde brindó breves detalles sobre la culminación de trabajos en los ductos de la empresa de Transportadora de Gas del Perú (TGP), en Megantoni.

"Avanza el restablecimiento del suministro de gas natural en el país, con estaciones de servicio que retoman progresivamente el despacho de GNV. El Ejecutivo continúa tomando medidas para garantizar el abastecimiento energético. ", escribieron en sus redes sociales, este sábado 14 de marzo.

En tal sentido, confirmaron que el restablecimiento del servicio aún se presenta de manera progresiva, por lo que vienen tomando medidas para garantizar que este se realice al 100%, tras la emergencia que declarada desde el 1 de marzo.

Ejecutivo impulsaría planta de regasificación

Al respecto, ratificaron que el Gobierno de Balcázar impulsará un proyecto de inversión para ejecutar la construcción de una planta de regasificación que pueda contribuir al fortalecimiento de la seguridad energética y evitar que situaciones como la ocurrida en Megantoni (Cusco) vuelvan a afectar a la población.

Es así que, se realizarían las inspecciones correspondientes para garantizar las condiciones "adecuadas" hacia los consumidores que, en muchos casos, se vieron perjudicados tras el alza de precios de los combustibles.

📢 Avanza el restablecimiento del suministro de gas natural en el país, con estaciones de servicio que retoman progresivamente el despacho de GNV.

El Ejecutivo continúa tomando medidas para garantizar el abastecimiento energético.#GobiernoPresente pic.twitter.com/HUhIQWXLiN — Gobierno del Perú 🇵🇪 (@GobiernoPeru_) March 14, 2026

Osinergmin impondrá sanciones a TGP

Cabe mencionar que, el ministro de Energía y Minas, Ángelo Alfaro Lombardi, anunció que el Organismo Supervisor de la Inversión en Energía y Minería (Osinergmin) impondrá sanciones contra la empresa Transportadora de Gas del Perú (TGP) a consecuencia de la crisis energética que se originó en la estación KP43.

Durante diálogo con Exitosa, el funcionario de Estado adelantó que su sector está exigiendo al ente regulador a que emita su informe final lo más rápido posible, a fin de determinar y oficializar las multas a la citada empresa

"Que tenga por asegurada la población que las sanciones se van a dar, solamente que cada área tiene su responsabilidad. No es responsabilidad del Ministerio sancionar, es de Osinergmin", explicó.

En conclusión, de acuerdo al Ejecutivo se viene normalizando el abastecimiento de GNV en los grifos del país, luego de que se diera por superada la emergencia en el suministro de dicho servicio tras un incidente en la planta de TGP, en Megantoni, Cusco.