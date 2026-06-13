Bus de "El Rápido" es atacado con pasajeros a bordo en Carabayllo: dispararon hasta siete veces y dejaron nota extorsiva

13/06/2026 / Exitosa Noticias / Policial

La madrugada de este sábado 13 de junio, el distrito de Carabayllo se convirtió en el escenario de un nuevo hecho de violencia. Un bus de la empresa "El Rápido", que circulaba con pasajeros a bordo, fue interceptado por una camioneta oscura y seguidamente fue atacado a balazos por sujetos desconocidos alrededor de la 1:30 a. m., según información confirmada por la Policía Nacional del Perú (PNP).

De acuerdo con la denuncia del chofer, los atacantes iban a bordo de una camioneta. Tras cerrarle el paso, le entregaron una nota con un mensaje extorsivo y, solo minutos después, abrieron fuego contra la unidad de transporte público, disparando 7 veces y desatando el pánico entre los usuarios.

@exitosanoticias 🔴🔵Extorsionadores dejan nota amenazante y di$p4r4n contra bus 'El Rápido' con pasajeros abordo en Carabayllo. La organización criminal 'Los Primos del Cono Norte' sería la encargada del reciente ataque no dejó heridos. #Exitosanoticias #Crimen #Transporte ♬ sonido original - Exitosa Noticias

Presuntos extorsionadores dejaron mensaje amenazante

El violento episodio ocurrió en plena marcha, mientras el bus transitaba por la intersección de las avenidas Universitaria con Condorcanqui. Según detalló el chofer de la unidad, Demetrio Obdulio Torres Rondán (52), los delincuentes interceptaron el vehículo desde una camioneta para entregarle un manuscrito con una advertencia letal:

"Comuníquense o el siguiente ejemplo es un chofer muerto", indica el manuscrito

El mensaje extorsivo lleva la firma de una organización criminal autodenominada "Los Primos del Cono Norte" e incluye un número telefónico para que la empresa se ponga en contacto con ellos, dejando en claro el móvil del atentado.



Policía Nacional investigan el atentado

A pesar de los disparos efectuados contra la unidad, ninguna persona resultó herida. Los pasajeros y el conductor lograron salir ilesos del incidente. El chofer acudió a la comisaría policial correspondiente para presentar la denuncia y ahora el caso ha quedado en manos de las autoridades, que iniciaron las investigaciones para identificar a los responsables.

El consorcio "El Rápido" viene siendo blanco de constantes amenazas y atentados. Entre los casos más graves figuran el asesinato de un conductor en julio de 2025 en Los Olivos y otro crimen ocurrido el 14 de febrero de este año en San Martín de Porres, cuando un chofer fue atacado mientras realizaba su ruta.

Además de los homicidios, la empresa ha reportado múltiples ataques armados contra sus unidades y patios de maniobras, especialmente en las rutas C y 5.

Pese a la nueva amenaza extorsiva, las unidades de las rutas afectadas continuaron operando desde las primeras horas de la mañana, mientras las autoridades buscan identificar a los responsables del atentado y determinar el origen de las amenazas contra la empresa de transporte.